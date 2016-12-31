В Иванове иномарка сбила около школы ребенка

Девочка перебегала дорогу по «зебре»





ДТП случилось 25 января около школы №35 на улице Парижской Коммуны. 51-летний мужчина, управляя автомобилем БМВ, сбил 9-классницу, перебегавшую проезжую часть по пешеходному переходу.

Как нам сообщили в УГИБДД, девочка с места ДТП скрылась, но позднее обратилась в медучреждение с ушибом локтя.

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