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вчера, 12:19
В Иванове иномарка сбила около школы ребенка
Девочка перебегала дорогу по «зебре»
ДТП случилось 25 января около школы №35 на улице Парижской Коммуны. 51-летний мужчина, управляя автомобилем БМВ, сбил 9-классницу, перебегавшую проезжую часть по пешеходному переходу.
Как нам сообщили в УГИБДД, девочка с места ДТП скрылась, но позднее обратилась в медучреждение с ушибом локтя.
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Комментарии (5)
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- Ивановский Магвчера, 12:59потому что не надо бегать по проезжей части, сейчас холодно, дорога скользкая, переходить через дорогу надо убедившись, что автомобиль тебя пропускает
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- Ивановский Магвчера, 12:59точнее автомобилист
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- ЙЯdЪвчера, 13:18Там лежат довольно толстые лежачие полицаи. Беха и их не заметила? Или это девочка не заметила беху на бегу?
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- РЕМАРКавчера, 16:14Это девочкА БМВ сбила!!! Поражаюсь на пешеходов: ведут себя порой,как бессмертные!!! В уши наушники,на глаза капюшон и вперед на проезжую часть,не глядя налево-направо,как нас в детстве учили.При желании не успеешь затормозить.
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- Миха79вчера, 16:24На том переходе от знаков все рябит+хорошие лежачие полицейские,освещение и мигающие сигналы перехода.так что если пешеход и виноват,только в том что убежал.
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