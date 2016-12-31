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Пять лет колонии получил ивановец за избиение сотрудника ППС
В Иванове приговор в отношении 26-летнего жителя областного центра, признанного виновным в применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти, оставлен без изменения.
Установлено, что 1 ноября 2015 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на такси приехал к дому родственников своей жены за ребенком. Однако во дворе дома №161 по улице Лежневской в Иванове проезд перегородила машина сотрудников ППС, которые в этот момент задерживали граждан, совершивших административное правонарушение.
Не желая ждать, пока сотрудники полиции отъедут с проезжей части, молодой человек вышел из такси и в грубой нецензурной форме потребовал незамедлительно убрать машину. На сделанное в его адрес замечание о необходимости дождаться, пока задержанные сядут в машину ППС и прекратить правонарушение, осужденный повел себя еще агрессивней. А после требования полицейских проследовать с ними для составления протокола, отказался это делать. И чтобы не быть задержанным, он схватил одного из полицейских за шею и, наклонив его, ударил коленом в голову.
Санкция ч. 2 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание исключительно только в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Судом первой инстанции с учетом смягчающих наказание обстоятельств осужденному было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
«При обжаловании приговора в суде апелляционной инстанции судебная коллегия согласилась с решением районного суда, оставив квалификацию действий и назначенное наказание без изменений», - говорится в сообщении пресс-служба областной прокуратуры.
Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима.
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Комментарии (1)
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- Azaвчера, 19:30Ну,вихрь! Счас я их накажу! Наказал себя-дурень!!!
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