В Шуе прошла массовая проверка водителей

Результаты





25 января на территории Шуи сотрудники Госавтоинспекции проверяли водителей на соблюдение правил перевозки детей. В ходе проверки было составлено 7 административных материалов. Каждому нарушителю правил перевозки несовершеннолетних пассажиров был назначен штраф в размере 3 тысяч рублей.

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», - констатировали в ОГИБДД МО МВД России «Шуйский».