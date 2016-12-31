В Ивановской области молодой человек украл у сводного брата пневматический пистолет

По факту кражи возбуждено уголовное дело





В полицию с заявлением обратился 30-летний житель Тейкова. Мужчина сообщил, что, вернувшись домой, обнаружил входную дверь взломанной, а из квартиры пропал пневматический пистолет и 450 рублей.

Прибывшие на место происшествия оперативники быстро установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 26-летний сводный брат потерпевшего, безработный. Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за угон, кражу и побои. По словам злоумышленника, ночью он пришел к родственнику занять денег. Однако, не обнаружив его дома, молодой человек с помощью гвоздя открутил петли навесного замка входной двери и похитил из жилища потерпевшего имущество и деньги.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

542

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.