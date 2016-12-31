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Новости

вчера, 11:19

Житель Ивановской области, вооруженный сигнальным пистолетом, напал на закусочную

Задержали злоумышленника сотрудники Росгвардии


Вчера около 3 часов ночи в одной из закусочных Шуи сработала кнопка тревожной сигнализации. К охраняемому объекту была направлена группа задержания сотрудников ОВО Росгвардии региона. Прибыв на место происшествия, сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что неизвестный мужчина угрожал посетителям закусочной предметом, похожим на пистолет, после чего злоумышленник скрылся.

Уточнив приметы подозреваемого, экипаж ОВО приступил к отработке прилегающей территории. В результате оперативно-розыскных мероприятий на улице Вокзальной у дома №7 был задержан гражданин, по приметам схожий с разыскиваемым.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии региона, задержанным оказался ранее судимый житель Шуи 1991 года рождения. При нем был обнаружен сигнальный пистолет марки «Страж». Впоследствии одна из посетительниц развлекательного заведения опознала задержанного и пояснила, что он в ходе словесной ссоры угрожал ей пистолетом и ударил несколько раз рукой по лицу.

В настоящее время по факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По решению руководства Управления Росгвардии по Ивановской области сотрудники, задержавшие злоумышленника, будут поощрены.

ключевые слова: налет пистолет Росгвардия
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