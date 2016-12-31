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Ивановские ориентировщики привезли с чемпионата ЦФО золото и бронзу
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С 19 по 23 января в Вологде проходили Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа по спортивному ориентированию. Спортсмены соревновались три дня в зимнем ориентировании на лыжах в дисциплинах «маркированная трасса», «классика» и «эстафета» – 3 человека.
Ивановскую область на соревнованиях представляла команда специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 3, которая состояла из ивановских и кинешемских спортсменов.
В итоге в дисциплине «лыжная гонка – эстафета – 3 человека» элита Ивановской команды - Сергей Шалин (Кинешма), Филипп Шитов (Иваново) и Денис Кутин (Иваново) - завоевала золото.
По сумме очков за все дни соревнований команда Ивановской области заняла 3-е место на Чемпионате ЦФО. Первые и вторые места заняли команды Московской и Тульской областей.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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