Новости
Газифицирована еще одна деревня Ивановской области
27 января в деревне Клещевка Шуйского района состоится торжественный пуск газа в дома жителей. Всего – в 22 дома. В перспективе может быть газифицировано еще до 44 домовладений.
Как нам рассказали в комплексе развития инфраструктуры Ивановской области, потребительский кооператив по газификации «Клещевка-ГАЗ» был создан в 2014 году. За счет средств граждан – членов кооператива проектной организацией ООО «Аквапласт» выполнена проектная документация на строительство газораспределительной сети и газификации жилых домов с установкой газового оборудования. Положительные заключения АГУ «Ивгосэкспертиза» получены в 2015 году.
Проектом предусмотрено строительство газопровода среднего давления протяженностью 0,057 км с установкой шкафного газорегуляторного пункта, уличных распределительных газопроводов низкого давления протяженностью 1,535 км. Сметная стоимость строительства составила 5,8 млн. рублей.
Строительством объекта занимался филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Шуя в рамках программы газификации, финансируемой за счет инвестиционной составляющей на транспортировку газа на территории Ивановской области на 2016 год. Объем инвестиций – 3,73 млн рублей.Врезка построенного газопровода в существующие сети была выполнена 17 января текущего года.
- оцените новость:
-
(0)
- 1535
- 2
Комментарии (2)
-
- dimakurilov@rambler.ruвчера, 11:26Даже в деревне газ есть! У нас в Иваново на 1 Завокзальной НЕТ! Не понимаю
-
- dimakurilov@rambler.ruвчера, 11:26Даже в деревне газ есть! У нас в Иваново на 1 Завокзальной НЕТ! Не понимаю
Новость дня
-
(0)
- 642
-
(0)
- 1898
-
(0)
- 2079
-
(9)
- 4273
-
(8)
- 12047
-
(1)
- 3873
-
(3)
- 4010
-
(0)
- 3245
-
(0)
- 9666
-
(2)
- 9637