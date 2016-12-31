Газифицирована еще одна деревня Ивановской области





27 января в деревне Клещевка Шуйского района состоится торжественный пуск газа в дома жителей. Всего – в 22 дома. В перспективе может быть газифицировано еще до 44 домовладений.

Как нам рассказали в комплексе развития инфраструктуры Ивановской области, потребительский кооператив по газификации «Клещевка-ГАЗ» был создан в 2014 году. За счет средств граждан – членов кооператива проектной организацией ООО «Аквапласт» выполнена проектная документация на строительство газораспределительной сети и газификации жилых домов с установкой газового оборудования. Положительные заключения АГУ «Ивгосэкспертиза» получены в 2015 году.

Проектом предусмотрено строительство газопровода среднего давления протяженностью 0,057 км с установкой шкафного газорегуляторного пункта, уличных распределительных газопроводов низкого давления протяженностью 1,535 км. Сметная стоимость строительства составила 5,8 млн. рублей.

Строительством объекта занимался филиал ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Шуя в рамках программы газификации, финансируемой за счет инвестиционной составляющей на транспортировку газа на территории Ивановской области на 2016 год. Объем инвестиций – 3,73 млн рублей.

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Врезка построенного газопровода в существующие сети была выполнена 17 января текущего года.