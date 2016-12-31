8-летний мальчик пострадал в результате столкновения автобуса, «ГАЗели» и легковушки в Иванове





25 января на улице Маршала Жаворонкова в Иванове произошла автоавария с участием трех транспортных средств, в которой пострадал ребенок.

Автобус, едущий в общем потоке, приостановился, и в него из-за несоблюдения дистанции сзади въехала грузовая «ГАЗель». В результате удара «ГАЗель» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Москвич».

Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в ДТП пострадал пассажир легковушки – 8-летний мальчик. Он находился на переднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности с устройством «ФЭСТ». О степени тяжести полученных им травм не сообщается.

поделиться ссылкой:

