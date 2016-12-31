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вчера, 10:13
8-летний мальчик пострадал в результате столкновения автобуса, «ГАЗели» и легковушки в Иванове
25 января на улице Маршала Жаворонкова в Иванове произошла автоавария с участием трех транспортных средств, в которой пострадал ребенок.
Автобус, едущий в общем потоке, приостановился, и в него из-за несоблюдения дистанции сзади въехала грузовая «ГАЗель». В результате удара «ГАЗель» выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Москвич».
Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в ДТП пострадал пассажир легковушки – 8-летний мальчик. Он находился на переднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности с устройством «ФЭСТ». О степени тяжести полученных им травм не сообщается.
ключевые слова: ДТП ребенок автобус "ГАЗель" легковушка
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Комментарии (2)
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- ezzhicвчера, 10:2526-го января
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- Orbitвчера, 12:15ошибаюсь, или до 12 лет детям на переднем сиденье ехать запрещено?
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