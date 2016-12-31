Вывезти снег из частного сектора с помощью администрации не получится





Пресс-служба ивановской мэрии ответила на запрос нашей редакции по поводу уборки и вывоза снега. Снег вывозится только с третьей части общей площади города «с усовершенствованным покрытием» - откуда снег возможно убрать технически. Таких асфальтированных площадей в городе - 2,7 кв.км, снег вывозится с 0,88 кв.км.

Уборка снега из частного сектора производится по заявкам граждан и ТОСов, вывоз снега не производится и по заявкам.

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Финансирование «снежного» благоустройства снизилось по сравнению с прошлым годом на 31,5%. При этом с начала зимнего сезона с городских территорий вывезено более 200 тысяч куб.м снега, что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период сезона 2015-2016 гг.