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вчера, 09:57
Вывезти снег из частного сектора с помощью администрации не получится
Пресс-служба ивановской мэрии ответила на запрос нашей редакции по поводу уборки и вывоза снега. Снег вывозится только с третьей части общей площади города «с усовершенствованным покрытием» - откуда снег возможно убрать технически. Таких асфальтированных площадей в городе - 2,7 кв.км, снег вывозится с 0,88 кв.км.
Уборка снега из частного сектора производится по заявкам граждан и ТОСов, вывоз снега не производится и по заявкам.Финансирование «снежного» благоустройства снизилось по сравнению с прошлым годом на 31,5%. При этом с начала зимнего сезона с городских территорий вывезено более 200 тысяч куб.м снега, что в 3,4 раза больше, чем за аналогичный период сезона 2015-2016 гг.
ключевые слова: снег уборка вывоз частный сектор
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Комментарии (5)
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- Иван Брусочкинвчера, 10:33Эй,писаки! Вы сами то поняли что написали во втором абзаце? Блин, описаться можно от вашей грамотности. А может вам просто стыдно от вранья градоначальников?
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- Executorвчера, 11:21Да похоже по заявке снег сгребают трактором в сторону, а вот вывезти на камазе уже никак.
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- кучервчера, 10:39Денег мало, снега много. Скоро завалит весь город. Господа к чему идём. Осенью 100 лет революции? Чего ждать?
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- уххвчера, 11:00Велика и могуча русская языка,не фсем дается однако..
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- MiKKaвчера, 12:44За кого принимают наших жителей, когда публикуют такие отписки? А в городе бардак на улицах!
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