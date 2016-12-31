В Ивановской области ребенок попал под ковш снегоуборочного трактора

С переломом ребер мальчика доставили в больницу





ДТП случилось 25 января около 15.00 в деревне Губинская Пучежского района. 54-летний мужчина, расчищая на трактора МТЗ-82 двор от снега, наехал на 12-летнего мальчика. С переломом ребер ребенка доставили в Пучежскую ЦРБ.

В УГИБДД по Ивановской области рассказали подробности происшествия. Мальчик находился в гостях у бабушки с дедушкой. Деду должны были привезти пиломатериалы, и, ожидая их, он заказал расчистку придомовой территории от снега. В момент, когда трактор производил уборочные работы, мальчик играл в одном из снежных валов и попал в ковш.

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