«Долевка» в Ивановской области снижается, ипотека растет





Как сообщила на итоговой пресс-конференции руководитель Управления Росреестра по Ивановской области Людмила Куксенко, по итогам 11 месяцев уходящего года общее количество регистрационных действий (возникновение и переход права собственности, залог, аренда недвижимого имущества и т. д.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 9 процентов (с 194193 до 177370).

Показатели обращений граждан по основным категориям недвижимости следующие. В отношении объектов жилого назначения проведено 64871 регистрационное действие (на 27% меньше), нежилого – 13541 (на 2 % меньше). По земельным участкам показатель подрос до 53240 (на 4% больше).

При этом активно реализуются программы «Материнский капитал», обеспечение жильем военнослужащих, «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», «Cодействие развитию жилищного строительства».

За 11 месяцев 2016 года в ивановской области было зарегистрировано 1685 договоров долевого участия в строительстве, тогда как в аналогичном периоде 2015 года – 1944 (уменьшение на 13 %).

Продолжается заметный рост количества зарегистрированных ипотек.

За 11 месяцев 2015 года Управлением зарегистрировано 12000 ипотек, тогда как за 11 месяцев 2016 года – 14106 ипотек, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом.

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При этом данная тенденция особенно ощутима при регистрации ипотеки жилых помещений: за 11 месяцев 2016 года зарегистрировано 4254 ипотеки - на 26 % больше, чем за 11 месяцев 2015 года (3130 ипотек).