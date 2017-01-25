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Новости

25.01.2017 22:08

«Долевка» в Ивановской области снижается, ипотека растет


Как сообщила на итоговой пресс-конференции руководитель Управления Росреестра по Ивановской области Людмила Куксенко, по итогам 11 месяцев уходящего года общее количество регистрационных действий (возникновение и переход права собственности, залог, аренда недвижимого имущества и т. д.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 9 процентов (с 194193 до 177370).

Показатели обращений граждан по основным категориям недвижимости следующие. В отношении объектов жилого назначения проведено 64871 регистрационное действие (на 27% меньше), нежилого – 13541 (на 2 % меньше). По земельным участкам показатель подрос до 53240 (на 4% больше).

При этом активно реализуются программы «Материнский капитал», обеспечение жильем военнослужащих, «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», «Cодействие развитию жилищного строительства».

За 11 месяцев 2016 года в ивановской области было зарегистрировано 1685 договоров долевого участия в строительстве, тогда как в аналогичном периоде 2015 года – 1944 (уменьшение на 13 %).

Продолжается заметный рост количества зарегистрированных ипотек.

За 11 месяцев 2015 года Управлением зарегистрировано 12000 ипотек, тогда как за 11 месяцев 2016 года – 14106 ипотек, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом.

При этом данная тенденция особенно ощутима при регистрации ипотеки жилых помещений: за 11 месяцев 2016 года зарегистрировано 4254 ипотеки - на 26 % больше, чем за 11 месяцев 2015 года (3130 ипотек).

ключевые слова: Росреестр долевое строительство ипотека
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									Verdojys								
							
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  • 25.01.2017 23:08
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							"В самый разгар зимы, когда на улице изрядный минус в одной из школ Майнского района школьники и дошколята мерзли, а все потому, что запас дров иссяк 10 января. ... По закону в помещениях детских садов и учебных кабинетах школ должна быть температура не менее +19 - +24 °C. Тем временем в здании Игнатовской школы в селе Сосновка Майнского района, где размещаются не только учебные кабинеты, но и дошкольные группы, температура в помещениях едва превышала 13 градусов. Топили здание школы дровами, а запас их исчерпался еще 10 января этого года."
    
(с) "Ульяновская правда"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кoренной Кохомчанин								
							
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  • 25.01.2017 23:54
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										-1
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							Я купил 5 квартир и 28 земельных участков под ипотеу								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • вчера, 09:33
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							Ты украденные имена учеток, с недвижимостью не путай :)
    
Твой уел мелочь по карманам тырить :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									просто ник								
							
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  • вчера, 09:33
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										-1
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							*удел								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • вчера, 09:39
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							Сгинь, клон-олигофрен, не позорь мое частное имя!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • вчера, 09:40
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										-1
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							*честное								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • вчера, 09:57
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										+1
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							аналог "крепостного права" цветёт-всё хорошо, внутренняя политика жилищного вопроса работает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • вчера, 10:50
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										0
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							да, давайте, загоняйте население в долги...да...дааа.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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23.12.2016 11:13

				

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