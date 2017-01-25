В Иванове у детской облбольницы произошел пожар

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Сегодня около половины 8 вечера у самого поворота на Ивановскую областную детскую клиническую больницу, расположенную на улице Любимова, возник пожар. Загорелась хозяйственное одноэтажное строение.

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По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. Информация уточняется.