ПОСЛУШАЙТЕ! «Слепое» правосудие в Иванове: страх перед видеокамерой или боязнь, что зрители узнают правду?

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Два раза за один день в двух разных судах на работу наших съемочных групп наложили ограничения. Причем, такие, которые иначе как зашкаливающим перебором не назовешь. Что это - страх перед видеокамерой или боязнь, что зрители узнают правду?

Об этом – в комментарии Валентины Перекрестовой.

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