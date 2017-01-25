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Стало известно, когда жители Ивановской области начнут платить за вывоз мусора по-новому
Также определен максимально предельный тариф на вывоз ТКО на территории региона на 2017 год
Первые квитанции с новой строкой расходов «За вывоз мусора» жители Ивановской области должны получить в начале августа текущего года. Ну, а региональный оператор, который будет отвечать за обращение с твердыми отходами, работать начнет уже с июля.
В конце 2016 года конкурс выиграла компания «Чистое поле» - фактически монополист в сфере работы с отходами в регионе. Соглашение с ней департамент ЖКХ подписал уже 17 января. Сейчас началась подготовка. Региональный оператор должен заключить договоры с подрядными организациями и составить базу данных управляющих компаний, ТСЖ, а также жителей частного сектора, с которыми будет работать. Для последних, кстати, договоры с регоператором - это теперь обязательное условие.
Известно, что платить теперь будем не с квадратного метра - в среднем это 2 с половиной рубля за квадрат, - а с человека. При этом на уровне Ивановской области будет рассматриваться возможность выставления счета не только тем, кто прописан в квартире или доме, но и тем, кто фактически там проживает. Также в ближайшие месяцы будет окончательно просчитан тариф на услуги.
«Определен максимально предельный тариф, который может быть установлен на территории Ивановской области на 2017 год. Это 104 рубля 60 копеек. Это максимально предельный тариф на одного человека. Фактическая его величина сложится, когда региональный оператор соберет и обоснует все свои затраты», - сообщил корреспонденту IvanovoNews заместитель председателя правительства области Максим Громов.
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Такое ощущение что Мень со своим Меньстроем провоцирует россиян на февральскую революцию.
А откуда у вас в новостройке сарайка тогда? :) Самозахватом общедомового имущества занимаетесь? :) Хозсарайки в проектах уже с середины 70-х исчезли, запретили их, борьба с ними началась. :)
Захотел мусор выбросить - взвесь и оплати.
Иначе несправедливо получается - гадют все по разному, а тариф одинаковый...
- ООО "Чистое поле-центр";
- ООО "Чистое поле-Иваново";
- ООО "Чистое поле+".
Ещё есть 3 организации Чистое поле в Шуе.
Какое же Чистое поле из шести названных выше полей выиграло конкурс?
ИНН Чистого поля выигравшего конкурс в студию.
Вы поравы. Кашаев работал в ИГТРК, а не на Барсе.
Михаил Мокрецов
18.01.2017, 16:24
Владимир Тихомиров назначен заместителем директора МУП «САЖХ» и будет заниматься направлением ТКО в свете начинающейся в этой сфере глобальной реформы или передела.
В муниципальном унитарном предприятии «Специализированная автобаза жилищного хозяйства города Иванова» (МУП «САЖХ») новое назначение. Четвертым заместителем директора предприятия назначен сын бывшего ивановского губернатора Владислава Тихомирова Владимир Тихомиров.
Правда, четвертым замом он пробудет недолго. Владимир Тихомиров идет на смену Александру Боброву, который в ближайшее время должен уйти на пенсию.
Тихомиров будет курировать так называемое старое САЖХ, то есть вывоз твердых коммунальных отходов.
Напомню, что год назад МУП «САЖХ» был реорганизован путем слияния со специализированным муниципальным предприятием по санитарной уборке и эксплуатации объектов благоустройства города – СМП по СУ и ЭОБ г. Иваново.
МУП «САЖХ» всегда занимался вывозом отходов, а СМП по СУ и ЭОБ – уборкой города, то есть вывозом снега и разбрасыванием грязи в виде песка и соли на улицы. Сам мусорил, сам и убирал.
Юридически компании слились, но функционально разделение остается и сейчас. Используется разное оборудование и техника, да и автобазы у них разные.
МУП «САЖХ» контролирует большую часть рынка вывоза ТКО в Иванове, который весьма привлекателен и перспективен. Эта часть работы САЖХ не такая яркая, как вывоз снега, но значительно более интересная и важная с точки зрения финансов.
Назначение Владимира Тихомирова особенно актуально на фоне выбора регионального оператора в сфере вывоза твердых коммунальных отходов и грядущего в этой связи легкого передела рынка и сопутствующих катаклизмов.
САЖХ и СМП в последние годы были стабильно убыточными. По итогам 2015 года на двоих получили более 60 млн рублей чистого убытка. Причем САЖХ, занимавшееся вывозом отходов, убыток получила значительно меньше.
Убытки, очевидно, были связаны с неэффективным управлением, либо с сознательным доведением предприятий до такого состояния.
Данные виды деятельности в принципе не могут быть убыточными. Частные компании рвутся на эти рынки, а не рассказывают про то, чего и как им не хватает для хорошей жизни.
Чисто поле – чисто картель
Михаил Мокрецов
23.12.2016, 15:48
Конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области на следующие 15 лет имеет признаки картельного сговора.
23 декабря конкурсная комиссия во главе с начальником областного департамента ЖКХ Сергеем Смагиным подвела окончательные итоги первого этапа отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области.
Напомню, что на участие в конкурсном отборе подали заявки две организации: ООО «Чистое поле-Иваново» и ООО «Чистое поле-Центр».
Собственники обеих компаний одни и те же – лидер местных эсеров Павел Попов и жена члена правления Фонда капитального ремонта Ивановской области Владимира Ярченкова – профессор Ивановской медицинской академии Лариса Ярченкова.
Обе компании были допущены к участию в отборе и, соответственно, с учетом абсолютной аффилированности двух «чистых полей» конкурсный отбор был, мягко выражаясь, игрушечным.
Тем не менее, все формальности соблюдены. Победителем первого этапа признано ООО «Чистое поле-Центр».
Теоретически возможен еще и второй этап отбора, в котором принимают участие те же две компании. Однако, не вдаваясь в подробности, отсутствуют условия, необходимые для второго этапа. Поэтому, скорее всего, он либо будет признан несостоявшимся, либо будет еще более формальным, чем подведение итогов первого этапа.
Официальное объявление результатов отбора состоится, по всей видимости, уже после новогодних и рождественских каникул.
По всем формальным признакам конкурсный отбор являл собой классический образец картельного сговора участников.
Собственники компаний одни и те же. Разница в ценовом предложении составила 0,09 процента: приведенная стоимость услуги регионального оператора, заявленная ООО «Чистое поле-Иваново» – 10,894 млрд рублей; ООО «Чистое поле-Центр» – 10,885 млрд рублей.
С другой стороны, есть вопрос: а возможна ли была реальная конкуренция за доступ на этот рынок при какой-то другой организации конкурсного отбора? Судя по всему, нет.
Других возможных участников, кроме Павла Попова и Владимира Ярченкова, а также тех, кого еще они представляют, не видно. По крайней мере, они себя не проявляют.
Таким образом, этот рынок в Ивановской области в принципе не конкурентный, монополизированный и коррупционный.
В таком случае, вопрос к правительству Ивановской области: а зачем нужно было так торопиться с определением регионального оператора, если рыночные условия пока не готовы к более прозрачному и конкурентному конкурсному отбору?
Ивановская область – это один из немногих субъектов Федерации, которые форсировали конкурс. Для этого есть еще как минимум два года. Вполне возможно было заявить о грядущей процедуре, а через год-два провести ее. К тому времени, возможно, появились бы и другие игроки.
Похоже, что Павел Попов и Владимир Ярченков, используя свои особые отношения с руководством Ивановской области, пролоббировали максимальное ускорение процедуры с заранее известным результатом.