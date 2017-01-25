Стало известно, когда жители Ивановской области начнут платить за вывоз мусора по-новому

Также определен максимально предельный тариф на вывоз ТКО на территории региона на 2017 год





Первые квитанции с новой строкой расходов «За вывоз мусора» жители Ивановской области должны получить в начале августа текущего года. Ну, а региональный оператор, который будет отвечать за обращение с твердыми отходами, работать начнет уже с июля.

В конце 2016 года конкурс выиграла компания «Чистое поле» - фактически монополист в сфере работы с отходами в регионе. Соглашение с ней департамент ЖКХ подписал уже 17 января. Сейчас началась подготовка. Региональный оператор должен заключить договоры с подрядными организациями и составить базу данных управляющих компаний, ТСЖ, а также жителей частного сектора, с которыми будет работать. Для последних, кстати, договоры с регоператором - это теперь обязательное условие.

Известно, что платить теперь будем не с квадратного метра - в среднем это 2 с половиной рубля за квадрат, - а с человека. При этом на уровне Ивановской области будет рассматриваться возможность выставления счета не только тем, кто прописан в квартире или доме, но и тем, кто фактически там проживает. Также в ближайшие месяцы будет окончательно просчитан тариф на услуги.

«Определен максимально предельный тариф, который может быть установлен на территории Ивановской области на 2017 год. Это 104 рубля 60 копеек. Это максимально предельный тариф на одного человека. Фактическая его величина сложится, когда региональный оператор соберет и обоснует все свои затраты», - сообщил корреспонденту IvanovoNews заместитель председателя правительства области Максим Громов.

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