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Новости

25.01.2017 19:16

Стало известно, когда жители Ивановской области начнут платить за вывоз мусора по-новому

Также определен максимально предельный тариф на вывоз ТКО на территории региона на 2017 год


Первые квитанции с новой строкой расходов «За вывоз мусора» жители Ивановской области должны получить в начале августа текущего года. Ну, а региональный оператор, который будет отвечать за обращение с твердыми отходами, работать начнет уже с июля.

В конце 2016 года конкурс выиграла компания «Чистое поле» - фактически монополист в сфере работы с отходами в регионе. Соглашение с ней департамент ЖКХ подписал уже 17 января. Сейчас началась подготовка. Региональный оператор должен заключить договоры с подрядными организациями и составить базу данных управляющих компаний, ТСЖ, а также жителей частного сектора, с которыми будет работать. Для последних, кстати, договоры с регоператором - это теперь обязательное условие.

Известно, что платить теперь будем не с квадратного метра - в среднем это 2 с половиной рубля за квадрат, - а с человека. При этом на уровне Ивановской области будет рассматриваться возможность выставления счета не только тем, кто прописан в квартире или доме, но и тем, кто фактически там проживает. Также в ближайшие месяцы будет окончательно просчитан тариф на услуги.

«Определен максимально предельный тариф, который может быть установлен на территории Ивановской области на 2017 год. Это 104 рубля 60 копеек. Это максимально предельный тариф на одного человека. Фактическая его величина сложится, когда региональный оператор соберет и обоснует все свои затраты», - сообщил корреспонденту IvanovoNews заместитель председателя правительства области Максим Громов.



ключевые слова: мусор твердые коммунальные отходы вывоз тариф регоператор
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Комментарии (29)

	


	

	

		
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  • 
								
									Роскошь								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 19:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот это расценки! Семья из 4-х человек должна будет дополнительно ко всем платежам заплатить до 418 рублей! Обложили людей со всех сторон. Сначала капремонт, теперь вывоз ТБО по таким расценкам.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 21:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В ближайшие дни получите квитанции от управляшек в которых будет нескольно дополнительных строк с ОДН на коммунальный ресурс (эл. енергия, холодная,рячая вода и водоотведение) итоговая сумма которых по моим прикидкам будет от 4,5 до 8 руб./кв.м.
    
Такое ощущение что Мень со своим Меньстроем провоцирует россиян на февральскую революцию.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 22:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нда, ежели в теме вы, то должны знать, что источник образования больших сумм за ОДН тот же, что и у отходов. :) Человеческий фактор. :) Неграмотная эксплуатация как общедомового имущества, так и жилого помещения. :) Ну и организьма человеческого, в этом помещении обитающего, само собой. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • вчера, 09:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Октябрьскую, февралисты как раз сейчас у власти 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 19:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да платил 130 руб.,а теперь за 3-х должен отдать 315 руб.,Вы там чё белены обожрались,раз Вы с нами так,тогда и я тоже так буду,у меня ни кто не прописан,пусть докажут тогда сколько и вообще кто живёт ли у меня в квартире,наглецы!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 20:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не, теперь прикинешь - а почём твои припасы с огородика обходятся окружающим. :) Все такие органические и экологически чистые. :) Которых ты понатащил в город немерянно, они у тебя в подвале сгнили как обычно, и теперь кто-то это должен вывезти на помойку. :) За свой счёт, разумеется. :) А то ты у нас ооочень экономный. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 20:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Огородика Уважаемый у меня нет и не было)Отсюда следует что тухлых запасиков не имеется)Покупаем только то что можем съесть,лишнего ни чего)Поэтому за 130 руб. всё моё вывозилось как раз в эту цену,и то считаю что дорого) А в подвале у меня стоят велосипеды,лыжи,инструменты и т.п.)И думаю не нужно всех судить по себе,что Вы там тащите в город со своих огородиков,что у Вас там в подвалах тухнет и гниёт)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 21:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну вот, какой весь положительный. :) У него нет, а у соседей по дому? :) А у жильцов со съёмных квартир, что думаешь, кроме долгов нет ничего? :) Ни убитого драндулета, во дворе брошенного, ни собачки, которую, заразу, кормить надо и не абы чем? :) А на работе что, тоже ничего лишнего? :) Воздухом торгуем? :) И на складе нет ничего абсолютно? :) Не завозили ничего такого, что тут нафиг и даром никому не сдалось, не то, что за деньги? :) Да в таких немерянных количествах тем более? :) И гастеров не нанимали, которые не умеют нифига, но амбиции немерянные и жрать хотят постоянно? :) Да ещё и к нашему климату северному не приспособлены абсолютно и не выживут тут? :) Их тоже утилизировать придётся. :) Это я классический набор источников образования отходов нарисовал. :) Ежели у Вас ничего из этого списка нет, то вы просто уникальный персонаж, Вас в музее показывать можно. :) Как идеального городского жителя. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • вчера, 06:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да уж какой есть)Стараемся жить сей семьёй во благо города)Соседи живут своей жизнью,мне не интересно что и как у них в подвалах тухнет и что они выносят на помойку)Дом новостройка,пока всё чисто и аккуратно,ни каких черметов нет)Собачка у меня самого есть,её тоже кормлю чем положено,а не тухлятиной)А в музей уважаемый выставляйте себя,вот там и будете экскурсиям свою красноречивость показывать,а я со своими чистоплотными привычками смогу сам туда придти и глянуть на Вас с Вашими красивыми сказками)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 09:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вчера не пропустили, пробую ещё раз. :)
    
А откуда у вас в новостройке сарайка тогда? :) Самозахватом общедомового имущества занимаетесь? :) Хозсарайки в проектах уже с середины 70-х исчезли, запретили их, борьба с ними началась. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									фывап								
							
    • 
							
  • вчера, 09:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Упаковка и отходы оплачены при покупке товара, утилизация - это дело производителя. Сетевики должны ставить контейнеры, все знают куда они все скидывают.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 09:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Здрасьте, приехали - утилизационный сбор у нас по закону только на автомобильную технику введён. :) С немалым скандалом. :) А на всё остальное его нетути. :) Если бы был, то таких проблем с утилизацией хлама не было бы. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									99d								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 20:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дорого конечно очень. Закончится тем, что люди просто не станут платить. Но хотелось бы узнать, почему владельцы квартир безропотно платят за вывоз мусора, а владельцы частных домов не считают нужным включать эту графу в список своих расходов. Где закон, обязывающий владельцев частных домовладений платить за вывоз мусора?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 21:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Типа пускай идет работать а не следить за детьми								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Кузьма Пруткофф								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 22:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Таки скоро возле помойки приёмщик с весами появится.
    
Захотел мусор выбросить - взвесь и оплати.
    
Иначе несправедливо получается - гадют все по разному,  а тариф одинаковый...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									жилец								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 22:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У нас помойка прямо у дороги и день и ночь едут машины и по пути заваливают её мусором так, что куча рядом с контейнерами вырастает. Отличное обоснование для задирания тарифа под самое не балуйся - жильцы мусорят мол очень много. В каком то городе установили камеры около помоек и штрафуют за это дело а у нас и палец о палец не ударят чтобы порядок навести проще ограбить жильца.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Коренной  Кохомчанин								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 22:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так вот взял бы, да ударил. А то все ждешь, когда другие за тебя сделают.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 23:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В Иванове зарегистрированы 3 организации чистое поле:
    
- ООО "Чистое поле-центр";
    
- ООО "Чистое поле-Иваново";
    
- ООО "Чистое поле+".
    
Ещё есть 3 организации Чистое поле в Шуе.
    
Какое же Чистое поле из шести названных выше полей выиграло конкурс?
    
ИНН Чистого поля выигравшего конкурс в студию.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									хрюн моржов								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 23:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							уважаемый "модераций"-можно не сильно искажать мои очень редкие комментарии! иначе люди будут опят отдавать свой "голос" за всяких путиноидов и свято верить в их пи...больство!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									хрюн моржов								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 23:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							александр 56 я бы пояснил,но походу я не "угоден" здесь!(комменты не пропуск) да и хрен с ним.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Кoренной Кохомчанин								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 23:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							я мудило. не беспокойтесь.)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									хрюн моржов								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 23:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							у меня родственник(7я вода на киселе) работал у вас на барсе при кошаеве...и он говорил,что там все пи...ы.и его вытесняли,говорили-мы подберем "свою команду". походу так оно и есть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Orbit								
							
    • 
							
  • вчера, 12:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кашаев, вроде, на барсе и не работал никогда? Может, это другое местное ТВ?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Александр 56								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Orbit
    
Вы поравы. Кашаев работал в ИГТРК, а не на Барсе.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									хрюн моржов								
							
    • 
							
  • вчера, 00:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ты мудило,я в принципе и не беспокоюсь
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									fox								
							
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  • вчера, 09:44
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										+1
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							Не кисло так то накрутили...подумали подумали и клац вточили по 104 рубля, за что???!!! Очередная попытка обобрать население и кстати-если компания монополист она имеет права любую цифру написать, никто ей не запретит ибо она и лоббирует свои интересы. Т.к. заключение договора и оплата является обязательной народу мало что остаётся либо смирится -либо сплотится и на б...ы. Аппетит приходит во время еды видите ли.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Юлия *								
							
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  • вчера, 11:43
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    • 
										+1
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							нет ну вообще уже обнаглели в корни! Зарплата уменьшается, работников сокращают, а с простых честных граждан деньги тянут за все, того глядишь скоро и за воздух придется платить! ни стыда не совести, мало того что эти управляшки сидят на жопе ровно, дозвониться до них нереально, так еще и придумывают новые способы вытягивания денег из народа.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Альтруист 1								
							
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  • вчера, 13:22
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										0
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							Сын бывшего ивановского губернатора займется рынком отходов в Иванове
    
Михаил Мокрецов
    
18.01.2017, 16:24
    
Владимир Тихомиров назначен заместителем директора МУП «САЖХ» и будет заниматься направлением ТКО в свете начинающейся в этой сфере глобальной реформы или передела.
    
В муниципальном унитарном предприятии «Специализированная автобаза жилищного хозяйства города Иванова» (МУП «САЖХ») новое назначение. Четвертым заместителем директора предприятия назначен сын бывшего ивановского губернатора Владислава Тихомирова Владимир Тихомиров.
    
Правда, четвертым замом он пробудет недолго. Владимир Тихомиров идет на смену Александру Боброву, который в ближайшее время должен уйти на пенсию.
    
Тихомиров будет курировать так называемое старое САЖХ, то есть вывоз твердых коммунальных отходов.
    
Напомню, что год назад МУП «САЖХ» был реорганизован путем слияния со специализированным муниципальным предприятием по санитарной уборке и эксплуатации объектов благоустройства города – СМП по СУ и ЭОБ г. Иваново.
    
МУП «САЖХ» всегда занимался вывозом отходов, а СМП по СУ и ЭОБ – уборкой города, то есть вывозом снега и разбрасыванием грязи в виде песка и соли на улицы. Сам мусорил, сам и убирал.
    
Юридически компании слились, но функционально разделение остается и сейчас. Используется разное оборудование и техника, да и автобазы у них разные.
    
МУП «САЖХ» контролирует большую часть рынка вывоза ТКО в Иванове, который весьма привлекателен и перспективен. Эта часть работы САЖХ не такая яркая, как вывоз снега, но значительно более интересная и важная с точки зрения финансов.
    
Назначение Владимира Тихомирова особенно актуально на фоне выбора регионального оператора в сфере вывоза твердых коммунальных отходов и грядущего в этой связи легкого передела рынка и сопутствующих катаклизмов.
    
САЖХ и СМП в последние годы были стабильно убыточными. По итогам 2015 года на двоих получили более 60 млн рублей чистого убытка. Причем САЖХ, занимавшееся вывозом отходов, убыток получила значительно меньше.
    
Убытки, очевидно, были связаны с неэффективным управлением, либо с сознательным доведением предприятий до такого состояния.
    
Данные виды деятельности в принципе не могут быть убыточными. Частные компании рвутся на эти рынки, а не рассказывают про то, чего и как им не хватает для хорошей жизни.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Альтруист 1								
							
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  • вчера, 13:29
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							Иваново
    
Чисто поле – чисто картель
    
Михаил Мокрецов
    
23.12.2016, 15:48
    
Конкурсный отбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области на следующие 15 лет имеет признаки картельного сговора.
    
23 декабря конкурсная комиссия во главе с начальником областного департамента ЖКХ Сергеем Смагиным подвела окончательные итоги первого этапа отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ивановской области.
    
Напомню, что на участие в конкурсном отборе подали заявки две организации: ООО «Чистое поле-Иваново» и ООО «Чистое поле-Центр».
    
Собственники обеих компаний одни и те же – лидер местных эсеров Павел Попов и жена члена правления Фонда капитального ремонта Ивановской области Владимира Ярченкова – профессор Ивановской медицинской академии Лариса Ярченкова.
    
Обе компании были допущены к участию в отборе и, соответственно, с учетом абсолютной аффилированности двух «чистых полей» конкурсный отбор был, мягко выражаясь, игрушечным.
    
Тем не менее, все формальности соблюдены. Победителем первого этапа признано ООО «Чистое поле-Центр».
    
Теоретически возможен еще и второй этап отбора, в котором принимают участие те же две компании. Однако, не вдаваясь в подробности, отсутствуют условия, необходимые для второго этапа. Поэтому, скорее всего, он либо будет признан несостоявшимся, либо будет еще более формальным, чем подведение итогов первого этапа.
    
Официальное объявление результатов отбора состоится, по всей видимости, уже после новогодних и рождественских каникул.
    
По всем формальным признакам конкурсный отбор являл собой классический образец картельного сговора участников.
    
Собственники компаний одни и те же. Разница в ценовом предложении составила 0,09 процента: приведенная стоимость услуги регионального оператора, заявленная ООО «Чистое поле-Иваново» – 10,894 млрд рублей; ООО «Чистое поле-Центр» – 10,885 млрд рублей.
    
С другой стороны, есть вопрос: а возможна ли была реальная конкуренция за доступ на этот рынок при какой-то другой организации конкурсного отбора? Судя по всему, нет.
    
Других возможных участников, кроме Павла Попова и Владимира Ярченкова, а также тех, кого еще они представляют, не видно. По крайней мере, они себя не проявляют.
    
Таким образом, этот рынок в Ивановской области в принципе не конкурентный, монополизированный и коррупционный.
    
В таком случае, вопрос к правительству Ивановской области: а зачем нужно было так торопиться с определением регионального оператора, если рыночные условия пока не готовы к более прозрачному и конкурентному конкурсному отбору?
    
Ивановская область – это один из немногих субъектов Федерации, которые форсировали конкурс. Для этого есть еще как минимум два года. Вполне возможно было заявить о грядущей процедуре, а через год-два провести ее. К тому времени, возможно, появились бы и другие игроки.
    
Похоже, что Павел Попов и Владимир Ярченков, используя свои особые отношения с руководством Ивановской области, пролоббировали максимальное ускорение процедуры с заранее известным результатом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции
				
сегодня, 16:18

				

				ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции 
								

					
	 Региональному органу исполнительной власти антимонопольщиками выдано предупреждение
				

				

	    			
    
	    				
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	       		12 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома
				
сегодня, 14:01

				

				12 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома 
								

					
	 Список «управляшек» и реакция прокуратуры на их незаконную деятельность
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов
				
сегодня, 13:07

				

				Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов 
								

					
	 Тогда взыскатель сам перезахоронил останки
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин ушел в отставку
				
сегодня, 12:13

				

				Виталий Ильюшкин ушел в отставку 
								

					Заместитель председателя правительства Ивановской области сложил полномочия				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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