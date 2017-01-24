Транспортники провели проверку по жалобам жителей Беляниц

Результаты





Областной комитет по транспорту после жалоб граждан сразу же провел проверку транспортного сообщения до деревни Беляницы. Посмотрели, как ходят автобусы по 236-му и 130-му маршрутам.

Прежде всего проверили, соблюдается ли график. Выяснили, что отклонение на этих маршрутах составляет не более 4-х минут. Но это отставание связано с объективными факторами, поясняют специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта. А именно - с погодой. 236-й автобус ходит до полшестого вечера. 130-й - до половины восьмого. Существующий график придумали не просто так, его согласовывали с активными гражданами деревни и властями сельского поселения.

Что касается 36-го маршрута, он - муниципальный. А до Беляниц был продлен лишь на время строительства Авдотьинского моста.

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