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Транспортники провели проверку по жалобам жителей Беляниц
Областной комитет по транспорту после жалоб граждан сразу же провел проверку транспортного сообщения до деревни Беляницы. Посмотрели, как ходят автобусы по 236-му и 130-му маршрутам.
Прежде всего проверили, соблюдается ли график. Выяснили, что отклонение на этих маршрутах составляет не более 4-х минут. Но это отставание связано с объективными факторами, поясняют специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта. А именно - с погодой. 236-й автобус ходит до полшестого вечера. 130-й - до половины восьмого. Существующий график придумали не просто так, его согласовывали с активными гражданами деревни и властями сельского поселения.
Что касается 36-го маршрута, он - муниципальный. А до Беляниц был продлен лишь на время строительства Авдотьинского моста.
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Комментарии (1)
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- Orbitвчера, 12:25Я правильно понял, что после полвосьмого ни туда, ни оттуда уже не доехать? Хотелось бы знать ФИО тех активных граждан, которые так нарешали!
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