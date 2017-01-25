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Новости

25.01.2017 18:13

Власти хотят изменить улицу Карла Маркса в Иванове


В Иванове, возможно, вскоре начнется строительство еще одного многоэтажного дома. Городская администрация намерена внести изменения в проект планировки улицы Карла Маркса и прилегающей территории.

Участок, о котором идет речь, находится в треугольнике между 1-й Сибирской улицей и двумя переулками - Темным и Пограничным. В мэрии утверждают, что инициатором изменений стало некое физическое лицо, имени которого не называют. Оно же обязалось всю необходимую документацию и работы по межеванию подготовить за свой счёт. Известно, что данная территория в градостроительном плане относится к зоне Ж-3. То есть она предназначена для многоэтажной жилой застройки.

Также допускается строительство объектов делового управления, административных зданий, школ, детских садов, поликлиник. Условно разрешенными видами застройки (через процедуру публичных слушаний) являются также объекты обслуживания жилой застройки, такие, как магазины, рынки, объекты коммунального обслуживания.



ключевые слова: улица план застройка
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • вчера, 09:36
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							Замечательная идея!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • вчера, 09:40
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							Т.е. идея спрямления и расширения направления Маркса-Ермака окончательно похоронена. Поставим многоэтажку без парковок и заткнем все окончательно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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