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Новости
25.01.2017 17:55
Сергею Жубаркину перестали платить зарплату в Шуйской гордуме
Депутат Сергей Жубаркин прекратил работу в Шуйской городской думе на постоянной основе. Депутаты фракции КПРФ предложили сократить эту оплачиваемую должность. Но большинством голосов было согласовано назначение на работу на постоянной основе с 1 февраля другого шуйского депутата – Ильи Кузьмина, председателя думского комитета по социальной политике.
Напомним, следствие по делу экс-главы администрации Ивановского района Сергея Жубаркина все еще продолжается. В 2013 году он был арестован по обвинению в мошенничестве, связанном с махинациями с земельными участками. Через какое-то время из СИЗО его выпустили под домашний арест, а затем – под подписку о невыезде. Осенью 2015 года Сергей Жубаркин стал депутатом Шуйской городской думы.
ключевые слова: Сергей Жубаркин гордума депутат зарплата
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Комментарии (9)
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- Павлик Отморозов25.01.2017 18:23Во как !! и под следствием и под подпиской -"становится" депутатом .Известно кому либо нечто подобное из мировой практики??
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- ququ25.01.2017 18:55Уж больно ты скор на расправу, Павлик! Человека почти 4 года и посадить не могут и отпустить не хотят. Чего ему делать?
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- прoсто фик25.01.2017 19:16Умом Россию не понять
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- Коренной Кохомчанин25.01.2017 22:44Ты и не поймешь, т.к. у тебя понимать нечем, не выросла еще понималка, понимаешь))))
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- фурмановец25.01.2017 23:57Ну если ТЫ понял, объясни. А НАРОД рассудит.
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- хрюн моржоввчера, 00:39жубаркин любит "чачу" из грузии, но увы-тебе в камеру доставить проблема! извини.
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- Fanatвчера, 02:19Американская фантастическая комедия! А матка, еще на свободе!
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- максссвчера, 10:52три года мурыжат...бессильное следствие или не виновен?!
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- Путник43вчера, 12:13Складывается впечатление, что до истечения срока давности дотягивают. А на выборах Жубаркин единственный из кандидатов в Шуе, который набрал более 700 голосов избирателей. На Руси принято жалеть опальных.Умом Россию не понять.
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