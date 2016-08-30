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Новости

25.01.2017 17:55

Сергею Жубаркину перестали платить зарплату в Шуйской гордуме


Депутат Сергей Жубаркин прекратил работу в Шуйской городской думе на постоянной основе. Депутаты фракции КПРФ предложили сократить эту оплачиваемую должность. Но большинством голосов было согласовано назначение на работу на постоянной основе с 1 февраля другого шуйского депутата – Ильи Кузьмина, председателя думского комитета по социальной политике.

Напомним, следствие по делу экс-главы администрации Ивановского района Сергея Жубаркина все еще продолжается. В 2013 году он был арестован по обвинению в мошенничестве, связанном с махинациями с земельными участками. Через какое-то время из СИЗО его выпустили под домашний арест, а затем – под подписку о невыезде. Осенью 2015 года Сергей Жубаркин стал депутатом Шуйской городской думы.



ключевые слова: Сергей Жубаркин гордума депутат зарплата
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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  • 
								
									Павлик Отморозов								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 18:23
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										+1
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							Во как !! и под следствием и под подпиской -"становится" депутатом .Известно  кому либо нечто подобное из мировой практики??								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ququ								
							
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  • 25.01.2017 18:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Уж больно ты скор на расправу, Павлик! Человека почти 4 года и посадить не могут и отпустить не хотят. Чего ему делать?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									прoсто фик								
							
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  • 25.01.2017 19:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Умом Россию не понять								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • 25.01.2017 22:44
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    • 
										-1
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							Ты и не поймешь, т.к. у тебя понимать нечем, не выросла еще понималка, понимаешь))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									фурмановец								
							
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  • 25.01.2017 23:57
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    • 
										+1
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							Ну если ТЫ понял, объясни. А НАРОД рассудит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									хрюн моржов								
							
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  • вчера, 00:39
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    • 
										0
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							жубаркин любит "чачу" из грузии, но увы-тебе в камеру доставить проблема! извини.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fanat								
							
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  • вчера, 02:19
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										0
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							Американская фантастическая комедия! А матка, еще на свободе!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • вчера, 10:52
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							три года мурыжат...бессильное следствие или не виновен?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Путник43								
							
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  • вчера, 12:13
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    • 
										0
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							Складывается впечатление, что до истечения срока давности дотягивают. А на выборах Жубаркин единственный из кандидатов в Шуе, который набрал более 700 голосов избирателей. На Руси принято жалеть опальных.Умом Россию не понять.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	 Список «управляшек» и реакция прокуратуры на их незаконную деятельность
				

				

	    			
    
	    				
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				Виталий Ильюшкин ушел в отставку 
								

					Заместитель председателя правительства Ивановской области сложил полномочия				

				

	    			
    
	    				
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	       		Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
				
31.12.2016 13:30

				

				Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша" 
								

					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

					Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"				

				

	    			
    
	    				
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	       		58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
				
23.12.2016 11:33

				

				58-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком 
								

					
	 Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
				

				

	    			
    
	    				
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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

				ООО «Ланкастер» ликвидируется 
								

					
	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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