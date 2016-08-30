Сергею Жубаркину перестали платить зарплату в Шуйской гордуме





Депутат Сергей Жубаркин прекратил работу в Шуйской городской думе на постоянной основе. Депутаты фракции КПРФ предложили сократить эту оплачиваемую должность. Но большинством голосов было согласовано назначение на работу на постоянной основе с 1 февраля другого шуйского депутата – Ильи Кузьмина, председателя думского комитета по социальной политике.

Напомним, следствие по делу экс-главы администрации Ивановского района Сергея Жубаркина все еще продолжается. В 2013 году он был арестован по обвинению в мошенничестве, связанном с махинациями с земельными участками. Через какое-то время из СИЗО его выпустили под домашний арест, а затем – под подписку о невыезде. Осенью 2015 года Сергей Жубаркин стал депутатом Шуйской городской думы.

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