Ивановскую область захлестнула вторая волна гриппа и ОРВИ





Более 30 классов в школах Иванова и Кинешмы закрыты на карантин. Масштабы уже не декабрьские, но эпидемия пока не отступает. В еще большем количестве болеют взрослые. Специалисты уверяют, что порог заболеваемости хоть и превышен, но в пределах нормы. На сегодняшний день доля заболевших в регионе выше нормы на 25 процентов. И серьезно болеют в основном те, кто не сделал прививку.

поделиться ссылкой:

