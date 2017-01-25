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Новости

25.01.2017 16:56

Дело Андрея Кабанова можно сравнить с громкими делами Pussy Riot и Расула Мирзаева


Процесс по делу Андрея Кабанова теперь можно смело ставить в один ряд с такими громкими судебными разбирательствами, как рассмотрение уголовных дел Pussy Riot и Расула Мирзаева. Тогда в московских судах также запретили журналистам прямое цитирование показаний свидетелей. Ссылались при этом на требования уголовно-процессуального Кодекса, согласно которым еще не допрошенные свидетели не должны знать подробностей показаний уже допрошенных.

Запрет на прямое цитирование, принятый судами, вызвал ожесточенные споры как среди юристов, так и среди общественных деятелей. Так, в СМИ приводились слова полномочного представителя Правительства Российской Федерации в высших судебных инстанциях Михаила Барщевского, который заявил, что дословная передача показаний свидетелей в виде стенограммы вредит правосудию. За счет открытости процесса страдает состязательность сторон.

А вот журналист и на тот момент председатель комиссии Общественной палаты по СМИ и свободе слова Павел Гусев посчитал, что запрет на цитирование антизаконен - он нарушает «Закон о СМИ».

Некий итог в этом споре поставили в Мосгорсуде. Вот цитата из заявления руководителя пресс-службы Анны Усачевой: «Журналисты имеют полное право на освещение открытого судебного процесса. Работа СМИ включает в себя и прямое цитирование, и косвенную речь, и анализ полученной информации». Правда, сказано это было со следующей оговоркой»: «Прессе следует учитывать распоряжения председательствующего по делу судьи, а также руководствоваться как действующим законодательством, так и здравым смыслом».

Для справки:

Дело Pussy Riot - уголовный процесс по обвинению в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 213 «Хулиганство» Уголовного кодекса Российской Федерации, трёх участниц панк-группы Pussy Riot в связи с их участием в акции 21 февраля 2012 года в храме Христа Спасителя.

Расул Мирзаев - чемпион мира по смешанным единоборствам. В августе 2011 года у московского клуба «Гараж» произошла стычка между спортсменом и 19-летним студентом Иваном Агафоновым, завершившаяся трагической гибелью последнего.



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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 25.01.2017 19:11
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							Главный в зале судебных заседаний кто? :) Правильно - судья. :) Как он(она) скажет, так и будет. :) Всё в зале в ходе заседания произнесённое, ему предназначено. :) Решение (приговор) ему выносить и спрос будет с него. :) А так, стенограмму заседаний после вынесения приговора в интернете выложить бы по таким громким делам, благо сейчас техника протокол пишет. :) И возможность ошибки человеческой (секретаря) сведена к минимуму. :) Как и возможность подлога показаний. :) Так что ничего особо страшного в запрете прямого цитирования нет. :) Со ссылками на стенограмму аналитический материал потом даже интересней получиться может, чем коротенький репортажик из зала суда. :) Как-то так. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • вчера, 09:42
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							Больше скажу - убийство Кенеди и даже распятие Христа меркнут перед делом Кабанова.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • вчера, 10:54
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										-1
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							если журналюги будут делать все что захотят- это беспредел								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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