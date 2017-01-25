«Роскапитал»: пятый дом «СУ-155» введен в эксплуатацию в Иванове

В ближайшее время 130 дольщиков смогут начать осмотр приобретенных в этом доме квартир





Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажного жилого дома по адресу: г. Иваново, микрорайон «Сухово-Дерябихский», литер 1, корпус Б. Об этом сообщает пресс-служба банка «Российский капитал», который и занимается финансированием завершения строительства данного дома.

В скором времени 130 участников долевого строительства смогут начать осмотр приобретенных в этом доме квартир.

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По данным банка-санатора, на сегодняшний день в Иванове из 12 объектов Ивановской ДСК» (застройщик, входящий в «СУ-155») в эксплуатацию введены уже 5. На завершение строительства этих объектов банк «Российский капитал» направил 547,02 млн. рублей.Часть из этих мнений - в комментариях к данному материалу.