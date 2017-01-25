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Новости

25.01.2017 16:46

«Роскапитал»: пятый дом «СУ-155» введен в эксплуатацию в Иванове

В ближайшее время 130 дольщиков смогут начать осмотр приобретенных в этом доме квартир


Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажного жилого дома по адресу: г. Иваново, микрорайон «Сухово-Дерябихский», литер 1, корпус Б. Об этом сообщает пресс-служба банка «Российский капитал», который и занимается финансированием завершения строительства данного дома.

В скором времени 130 участников долевого строительства смогут начать осмотр приобретенных в этом доме квартир.

По данным банка-санатора, на сегодняшний день в Иванове из 12 объектов Ивановской ДСК» (застройщик, входящий в «СУ-155») в эксплуатацию введены уже 5. На завершение строительства этих объектов банк «Российский капитал» направил 547,02 млн. рублей.

UPD.
Стоит отметить, что на заявление пресс-службы банка "Российский капитал" о получении разрешения на ввод в эксплуатацию указанного дома достаточно жестко отреагировали дольщики: они считают, что утверждение о вводе в эксплуатацию всего дома не соответствуют действительности, поскольку часть дома не доделана и заселена быть не может. 
Часть из этих мнений - в комментариях к данному материалу. 


ключевые слова: СУ-155 Ивановская ДСК дом достройка эксплуатация дольщики
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Комментарии (16)

	


	

	

		
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  • 
								
									DmitryNP								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 18:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Враньё! Это ложь 2 года не могут получить квартиры. 2 подъезда вообще не делают. Хотя сроки все вышли 2 года назад. А теперь врут и говорят, что дом сдан. 2 подъезда ждут своих ключей. А представители Дск нас игнорируют.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Gloria479								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 18:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Согласна, это ложь! 2 подъезда сдают, а другие 2 подьезда бросили и ничего не делают. А в новости пишут, что весь объект сдаётся. По факту сдают 2 подъезда а в документах пишут, что весь дом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									obmanutiydolshik								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 18:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это верх наглости - заявлять, что дом слается полностью. По факту еле-еле доковыряли отделку 1 и 2 подъездов. В 3 и 4 подъездах отделочные работы, сантехнические работы, прокладка теплотрассы, отделка фасадов, благоустройство и т.п. так и не начаты.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ivdsk337								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 18:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это ложь, че обманывайте людей? Враньё !!!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Iriska								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 19:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Кругомы одно вранье,  в 15 году должны были заселиться и до сих пор не можем , потому что в доме кроме серых плит они чего нет !!!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Olgas22								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 19:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да что за жизнь настала! Кругом одно вранье! Уж здесь и то правду написать не могут. Полдома квартир  два года ждут, и ничего похоже не дождутся! А тут пишут весь дом сдан. Молодцы, отрапортовали!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Maks76								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 19:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ура! Вот и заселяемся. Задержали но все доделали хорошо! Молодцы!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Natasha37								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 19:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Одно вранье!!!!! Сдают пол дома, а другие пол дома стоят без какой либо отделки, электричества и отопления!!!  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									poiuyt								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 20:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							редакторы и журналисты, вы чо????? какой дом??? только половина дома, харэ врать!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									gomer								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 20:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							нашей власти не привыкать врать народу, народ у нас наивный, что по ящику говорят тому и верит, а журналюги прежде чем очередную ,,утку,, трезвонить могли бы доехать до ,,Суховки,, и посмотреть 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									gomer								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 20:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							где мой литер ,,Б,, куда мне заезжать, в голую панель, без света, воды, канализации, тепла								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ivan37RUS								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 20:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Никакого вранья. г. Иваново, микрорайон «Сухово-Дерябихский», литер 1, корпус Б. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									poiuyt								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 20:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							г. Иваново, микрорайон «Сухово-Дерябихский», литер 1, корпус Б.   -это четыре подъезда. а сдали только два. Правильно писать: "Получено разрешение на ввод в эксплуатацию части многоэтажного жилого дома по адресу: г. Иваново, микрорайон «Сухово-Дерябихский», литер 1, корпус Б"
    
и не мешало бы уточнить какой половины: 1,2  или 3,4 ??
    
журналюги - исправляйте свои ошибки								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									aristova_sb1010								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 20:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вранье!!! Проверяйте информацию , прежде чем писать! В 3 и 4 подъезде только бетонные стены .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									{Abbadon{								
							
    • 
							
  • 25.01.2017 22:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Никакого вранья .Сейчас дома сдают в эксплуатацию сразу после заливки фундамента .Остальное доделывайте , дольщики , сами .А то привыкли  на корню скупать по дешевке еще нарисованные на бумаге квартиры , а потом в три дорога перепродавать .Одни перекупщики в стране .На каждом новострое одни банеры с продажей квартир висят .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ᗒѠ­­­ᗕ								
							
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  • вчера, 08:37
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Для некоторых людей это единственный способ получить жилье в стране с ипотекой 12%. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 14:01

				

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	 Список «управляшек» и реакция прокуратуры на их незаконную деятельность
				

				

	    			
    
	    				
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					Заместитель председателя правительства Ивановской области сложил полномочия				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
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	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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