В Ивановской области сотрудники ОМОНа Росгвардии изъяли 65 единиц боеприпасов

В том числе мину, артиллерийский снаряд и гранату времен Первой Мировой войны





Командир СОБРа управления Росгвардии по Ивановской области полковник полиции Геннадий Кривцов рассказал о результатах работы подчиненного подразделения за 2016 год. Во взаимодействии с сотрудниками УМВД при непосредственном участии бойцов СОБРа в прошлом году были задержаны 30 подозреваемых в совершении различных преступлений, из них 4 находились в розыске.

Сотрудники ОМОНа обеспечивали общественный порядок и безопасность при проведении 12 мероприятий в местах пребывания объектов государственной охраны и 46 массовых мероприятий.

При участии сотрудников Отряда из незаконного оборота было изъято 65 единиц боеприпасов, среди которых минометная мина, артиллерийский снаряд и даже граната австрийского производства времен Первой Мировой войны.

Такие данные были озвучены во время подведения итогов работы в Ивановской области в прошлом году подразделений Росгвардии.

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