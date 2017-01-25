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В Ивановской области сотрудники ОМОНа Росгвардии изъяли 65 единиц боеприпасов
В том числе мину, артиллерийский снаряд и гранату времен Первой Мировой войны
Командир СОБРа управления Росгвардии по Ивановской области полковник полиции Геннадий Кривцов рассказал о результатах работы подчиненного подразделения за 2016 год. Во взаимодействии с сотрудниками УМВД при непосредственном участии бойцов СОБРа в прошлом году были задержаны 30 подозреваемых в совершении различных преступлений, из них 4 находились в розыске.
Сотрудники ОМОНа обеспечивали общественный порядок и безопасность при проведении 12 мероприятий в местах пребывания объектов государственной охраны и 46 массовых мероприятий.
При участии сотрудников Отряда из незаконного оборота было изъято 65 единиц боеприпасов, среди которых минометная мина, артиллерийский снаряд и даже граната австрийского производства времен Первой Мировой войны.
Такие данные были озвучены во время подведения итогов работы в Ивановской области в прошлом году подразделений Росгвардии.
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