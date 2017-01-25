На перекрестке улиц Парижской Коммуны и Ивановской временно отключат светофоры





По сообщению городского управления благоустройства, 26 января планируется отключение светофоров на перекрестке улиц Парижской Коммуны и Ивановской. Время отключения - с 09.00 до 14.00.

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