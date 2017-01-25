На трассе Иваново-Родники фура улетела в кювет

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Сегодня ночью на трассе Иваново-Родники перед поворотом на село Колбацкое Ивановского района произошла автоавария. Фуру развернуло поперек дороги и вынесло в кювет. Как говорят очевидцы, вытащить тяжелый грузовик смогли только сегодня днем. О пострадавших не сообщается.

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Фото: ВКонтакте / Автопартнер