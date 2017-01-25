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Новости

25.01.2017 15:12

В 2016 году в Ивановской области из незаконного оборота было изъято более 2100 бутылок алкоголя


В 2016 году Административным департаментом Ивановской области было зарегистрировано 655 заявлений на выдачу, переоформление, продление срока действия и прекращение лицензий на продажу соответствующей продукции. Совместно с полицией сотрудники Департамента провели в регионе 19 проверок, в результате которых из незаконного оборота было изъято более 2,1 тыс. бутылок алкогольной продукции. По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях. Такие данные были озвучены сегодня на итоговой коллегии ведомства.



ключевые слова: алкоголь незаконный оборот
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	 Список «управляшек» и реакция прокуратуры на их незаконную деятельность
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 13:07

				

				Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов 
								

					
	 Тогда взыскатель сам перезахоронил останки
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 12:13

				

				Виталий Ильюшкин ушел в отставку 
								

					Заместитель председателя правительства Ивановской области сложил полномочия				

				

	    			
    
	    				
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					Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
30.12.2016 11:57

				

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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
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	 «Яковлевская мануфактура» останавливает производство
				

				

	    			
    
	    				
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