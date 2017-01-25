В 2016 году в Ивановской области из незаконного оборота было изъято более 2100 бутылок алкоголя





В 2016 году Административным департаментом Ивановской области было зарегистрировано 655 заявлений на выдачу, переоформление, продление срока действия и прекращение лицензий на продажу соответствующей продукции. Совместно с полицией сотрудники Департамента провели в регионе 19 проверок, в результате которых из незаконного оборота было изъято более 2,1 тыс. бутылок алкогольной продукции. По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях. Такие данные были озвучены сегодня на итоговой коллегии ведомства.

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