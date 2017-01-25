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25.01.2017 15:12
В 2016 году в Ивановской области из незаконного оборота было изъято более 2100 бутылок алкоголя
В 2016 году Административным департаментом Ивановской области было зарегистрировано 655 заявлений на выдачу, переоформление, продление срока действия и прекращение лицензий на продажу соответствующей продукции. Совместно с полицией сотрудники Департамента провели в регионе 19 проверок, в результате которых из незаконного оборота было изъято более 2,1 тыс. бутылок алкогольной продукции. По всем фактам возбуждены дела об административных правонарушениях. Такие данные были озвучены сегодня на итоговой коллегии ведомства.
ключевые слова: алкоголь незаконный оборот
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