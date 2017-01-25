Оглашение приговора Сергею Морозову отложено





26 января Ленинский районный суд г. Иваново должен был вынести приговор по уголовному делу Сергея Морозова. Напомним, бывший заместитель председателя Ивановской городской думы обвиняется в получении взятки, покушении на её получение и подготовке к получению взятки. Сумма, фигурирующая в уголовном деле - свыше 15 миллионов.

Прокуратура требует строго наказать Морозова - 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 850 миллионов рублей.

Как стало известно IvanovoNews, оглашение приговора завтра не состоится. Оно перенесено на 7 февраля. Причина переноса судом не сообщается.

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