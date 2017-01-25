Новости
Ивановские студенты помолились великомученице Татиане и освятили зачетки
Сегодня, 25 января, в областном центре была организована масштабная программа, посвященная Дню российского студенчества - «СтудДень».
По традиции, которой уже более 20 лет, ивановские студенты приняли участие в молебне великомученице Татиане, покровительнице всех студентов, который прошел у часовни Александра Невского. Его провел Протоиреей Дионисий Дунаевский, руководитель отдела по работе с молодежью Иваново-Вознесенской епархии.
После молебна молодые люди смогли освятить свои зачетные книжки.
«Отец Дионисий дал студентам напутствие учиться с верой в душе, а также поздравил Татьян, которые также пришли на праздничный молебен, с Днем ангела, пожелав им благоденствия, здравия, спасения и счастья», - говорится в сообщении пресс-службы администрации г. Иваново.Фото: пресс-служба ивановской мэрии
- оцените новость:
-
(0)
- 900
- 3
Комментарии (3)
Новость дня
-
(0)
- 642
-
(0)
- 1899
-
(0)
- 2080
-
(9)
- 4274
-
(8)
- 12048
-
(1)
- 3873
-
(3)
- 4010
-
(0)
- 3245
-
(0)
- 9666
-
(2)
- 9637
если они до сих пор в Деда-Мороза верят?