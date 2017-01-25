Ивановские студенты помолились великомученице Татиане и освятили зачетки

ФОТО





Сегодня, 25 января, в областном центре была организована масштабная программа, посвященная Дню российского студенчества - «СтудДень».

По традиции, которой уже более 20 лет, ивановские студенты приняли участие в молебне великомученице Татиане, покровительнице всех студентов, который прошел у часовни Александра Невского. Его провел Протоиреей Дионисий Дунаевский, руководитель отдела по работе с молодежью Иваново-Вознесенской епархии.

После молебна молодые люди смогли освятить свои зачетные книжки.

«Отец Дионисий дал студентам напутствие учиться с верой в душе, а также поздравил Татьян, которые также пришли на праздничный молебен, с Днем ангела, пожелав им благоденствия, здравия, спасения и счастья», - говорится в сообщении пресс-службы администрации г. Иваново.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

900

Фото: пресс-служба ивановской мэрии