Депутаты областной думы подкорректируют наименования некоторых географических объектов





26 января состоится первое в этом году пленарное заседание Ивановской областной думы.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, депутаты назначат на должности 4-х мировых судей, внесут изменения в перечень наказов избирателей на 2017 год, рассмотрят законопроект о корректировке наименований некоторых географических объектов, расположенных в Ивановской области.

Также региональные парламентарии намерены поддержать внесение изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении». Законопроектом предполагается определить в качестве центра ответственности единую теплоснабжающую организацию (ЕТО), которая будет разрабатывать и направлять на утверждение в уполномоченные госорганы схему теплоснабжения, управлять загрузкой тепловых мощностей, согласовывать вывод источников тепловой энергии и тепловых сетей в ремонт. Организация выступит «одним окном» для потребителей, в том числе по подключению к системе теплоснабжения.

Документом предлагается ввести новый вид муниципального контроля за выполнением ЕТО инвестиционных мероприятий. Предусматривается обязательное заключение между ЕТО и органом местного самоуправления соглашения о реализации схемы теплоснабжения.

Кроме того, депутаты утвердят примерную программу законопроектной работы областной думы на текущий год.

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