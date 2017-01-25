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Депутаты областной думы подкорректируют наименования некоторых географических объектов
26 января состоится первое в этом году пленарное заседание Ивановской областной думы.
Как сообщает пресс-служба регионального парламента, депутаты назначат на должности 4-х мировых судей, внесут изменения в перечень наказов избирателей на 2017 год, рассмотрят законопроект о корректировке наименований некоторых географических объектов, расположенных в Ивановской области.
Также региональные парламентарии намерены поддержать внесение изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении». Законопроектом предполагается определить в качестве центра ответственности единую теплоснабжающую организацию (ЕТО), которая будет разрабатывать и направлять на утверждение в уполномоченные госорганы схему теплоснабжения, управлять загрузкой тепловых мощностей, согласовывать вывод источников тепловой энергии и тепловых сетей в ремонт. Организация выступит «одним окном» для потребителей, в том числе по подключению к системе теплоснабжения.
Документом предлагается ввести новый вид муниципального контроля за выполнением ЕТО инвестиционных мероприятий. Предусматривается обязательное заключение между ЕТО и органом местного самоуправления соглашения о реализации схемы теплоснабжения.
Кроме того, депутаты утвердят примерную программу законопроектной работы областной думы на текущий год.
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Комментарии (1)
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- Миха7925.01.2017 17:43Как понять фразу"внесут изменения в перечень наказов избирателей".будут решать какие выполнять,какие нет?
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