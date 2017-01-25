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Губернатор вручил премии «За особый вклад в развитие и укрепление межнациональных отношений»
Сегодня, 25 января, в региональном правительстве состоялось заседание Совета при губернаторе Ивановской области по гармонизации межнациональных отношений. В ходе мероприятия губернатор Павел Коньков вручил ежегодные премии «За особый вклад в развитие и укрепление межнациональных отношений».
В этом году премии удостоены директор ивановской школы №18 Марина Шамина, методист Ивановской областной библиотеки для детей и юношества Ольга Шишкина и корреспондент газеты «Рабочий край» Людмила Павловская.
Напомним, премии учреждены указом губернатора Ивановской области и присваиваются ежегодно представителям общественности, наиболее активно проявившим себя в различных аспектах социально значимой деятельности, направленной на развитие и укрепление межнациональных отношений.Фото: пресс-служба правительства Ивановской области
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