На обеспечение жильем молодых семей в Ивановской области выделят более 50 млн рублей

Свои жилищные условия смогут улучшить порядка 50 семей





Более 50 миллионов рублей выделено в текущем году на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище». Размер федеральной субсидии для региона утвержден в объеме порядка 25 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Как отметили в региональном департаменте строительства и архитектуры, в консолидированном бюджете Ивановской области в рамках софинансирования на эти цели предусмотрено 26 миллионов рублей. В результате за счет средств бюджетов всех уровней в текущем году порядка 50 семей смогут улучшить свои жилищные условия.

Отметим, что в 2016 году в подпрограмму «Обеспечение жильём молодых семей» внесены изменения, согласно которым средства социальной выплаты можно направлять не только на покупку (строительство) жилья, внесение первоначального взноса по ипотечному кредиту или на оплату паевого взноса в жилищный кооператив, но и на погашение взятой ранее ипотеки и процентов по кредитам на покупку жилья.

Соглашение о предоставлении субсидии в 2017 году из федерального бюджета бюджету Ивановской области между Минстроем России и региональным Правительством будет заключено до 1 марта 2017 года.

По материалам пресс-службы комплекса развития инфраструктуры правительства Ивановской области

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