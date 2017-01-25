Информация о толщине льда на водных объектах Ивановской области





На сайте ГУ МЧС по ивановской области обновлены данные о ледовой обстановке на водных объектах региона. Пор состоянию на 25 января толщина льда такая:

Горьковское водохранилище: 18 – 50 см;

Река Волга: 0 - 40 см;

Река Теза: 15 - 50 см;

Уводьское водохранилище: 40 - 45 см;

Озеро Рубское: 45 см;

Озеро Вазаль: 45 - 50 см;

Озеро Святое: 45 - 50 см;

Реки Пушавка, Сеготь, Щучка, Родинка, Ячменка: 30 см;

Реки Елнать, Немда, Унжа: 30 - 50 см;

Реки Таха, Шача, Шохонка: 30 см;

Реки Кинешемка, Мера, Казоха, Решемка, Сунжа: 40 - 50 см;

Реки Талка, Уводь, Харинка: 0 - 40 см;

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Малые реки, озера: 25 - 40 см.