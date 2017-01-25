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25.01.2017 13:47
Информация о толщине льда на водных объектах Ивановской области
На сайте ГУ МЧС по ивановской области обновлены данные о ледовой обстановке на водных объектах региона. Пор состоянию на 25 января толщина льда такая:
Горьковское водохранилище: 18 – 50 см;
Река Волга: 0 - 40 см;
Река Теза: 15 - 50 см;
Уводьское водохранилище: 40 - 45 см;
Озеро Рубское: 45 см;
Озеро Вазаль: 45 - 50 см;
Озеро Святое: 45 - 50 см;
Реки Пушавка, Сеготь, Щучка, Родинка, Ячменка: 30 см;
Реки Елнать, Немда, Унжа: 30 - 50 см;
Реки Таха, Шача, Шохонка: 30 см;
Реки Кинешемка, Мера, Казоха, Решемка, Сунжа: 40 - 50 см;
Реки Талка, Уводь, Харинка: 0 - 40 см;Малые реки, озера: 25 - 40 см.
ключевые слова: река озеро водохранилище лед
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