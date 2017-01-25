В Ивановской области электромонтер получил тяжелую травму

Возбуждено уголовное дело





В Кинешме возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области, ЧП произошло 31 октября 2016 года. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, выполняя работы по демонтажу и монтажу опор линий электропередачи получил травму, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.

По данным следствия, в нарушение требований Трудового кодекса РФ, начальник пострадавшего лично не присутствовал и не контролировал производство работ в то время, когда обязан был это делать.

Расследование уголовного дела продолжается.

поделиться ссылкой:

