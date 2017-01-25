Новости
25.01.2017 13:37
В Ивановской области электромонтер получил тяжелую травму
Возбуждено уголовное дело
В Кинешме возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области, ЧП произошло 31 октября 2016 года. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, выполняя работы по демонтажу и монтажу опор линий электропередачи получил травму, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.
По данным следствия, в нарушение требований Трудового кодекса РФ, начальник пострадавшего лично не присутствовал и не контролировал производство работ в то время, когда обязан был это делать.
Расследование уголовного дела продолжается.
ключевые слова: электромонтер травма охрана труда уголовное дело
- оцените новость:
-
(0)
- 1715
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 16:18ФАС России усмотрела в действиях правительства Ивановской области нарушение Закона о защите конкуренции
Региональному органу исполнительной власти антимонопольщиками выдано предупреждение
-
(0)
- 644
сегодня, 14:0112 ивановских УК придумали, как увеличить расходы жителей на содержание общего имущества дома
Список «управляшек» и реакция прокуратуры на их незаконную деятельность
-
(0)
- 1899
сегодня, 13:07Похоронное агентство «Ангел» отказалось выкапывать покойника по решению приставов
Тогда взыскатель сам перезахоронил останки
-
(0)
- 2080
сегодня, 12:13Виталий Ильюшкин ушел в отставку
Заместитель председателя правительства Ивановской области сложил полномочия
-
(9)
- 4277
31.12.2016 13:30Виталий Ильюшкин - о взятках, которые платит "Саша"
Новая часть скрытой записи разговора зампреда правительства Ивановской области
-
(8)
- 12048
30.12.2016 13:27В праздники ивановские поликлиники и больницы будут работать по особому графику
-
(1)
- 3874
30.12.2016 11:57Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
Подробности прокурорской проверки по материалам телекомпании "Барс"
-
(3)
- 4010
30.12.2016 10:01План новогодних и рождественских мероприятий в Иванове
-
(0)
- 3245
23.12.2016 11:3358-летний житель Ивановской области надругался в подъезде дома над 7-летним мальчиком
Суд приговорил насильника к 19 годам лишения свободы
-
(0)
- 9666
23.12.2016 11:13ООО «Ланкастер» ликвидируется
«Яковлевская мануфактура» останавливает производство
-
(2)
- 9637