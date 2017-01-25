В Ивановской области проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников по истории





Сегодня, 25 января, в Ивановской области проходит региональный этап всероссийской олимпиады школьников по истории. В нем принимают участие 43 школьника из 17 муниципальных образований региона.

Участниками олимпиады являются обучающиеся 9-11-х классов, набравшие необходимое количество баллов по итогам муниципального этапа, а также победители и призеры регионального этапа олимпиады прошлого года.

Региональный этап олимпиады истории проводится в два тура: первый - письменный: решение олимпиадных задач; второй - тоже письменный: сочинение на основе анализа источника и историческое эссе.

Напомним, что региональный этап всероссийской олимпиады школьников стартовал 11 января. В области уже прошли олимпиадные испытания по французскому языку, литературе, праву, физике, русскому языку, астрономии, физкультуре и экономике.

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