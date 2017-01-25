Сотрудники Пучежской ЦРБ попросили у Светланы Романчук еще одну «скорую»

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Отделение скорой медицинской помощи Пучежской районной больницы планируется доукомплектовать автомобилем скорой помощи марки УАЗ. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Ивановской области.

В 2016 году для Пучежской ЦРБ за счет средств федерального бюджета была приобретена машина «скорой». «ГАЗель» класса В оснащена современным оборудованием, комфортна для перевозки пациентов, в том числе требующих экстренной специализированной помощи. На базе отделения также имеется автомобиль «ФиатДукато».

Сотрудники отделения обратились к директору департамента здравоохранения Светлане Романчук с просьбой рассмотреть возможность приобрести для больницы еще одну машину скорой помощи – марки УАЗ. По их словам, в муниципалитете достаточно много населенных пунктов, удаленных от райцентра, и в них требуются автомобили повышенной проходимости.

Светлана Романчук согласилась, что такой автомобиль району нужен. Она отметила, что численность населения в Пучежском районе – чуть более 10 тысяч человек, по нормативам для муниципалитета достаточно одной бригады скорой медицинской помощи. «Однако, учитывая, что район удаленный, что иногда приходится транспортировать пациентов в другие лечебные учреждения области, мы сохраняем здесь две бригады. Мы обязательно постараемся доукомплектовать отделение скорой помощи еще и автомобилем марки УАЗ», – сказала Светлана Романчук.

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Фото: департамент здравоохранения Ивановской области