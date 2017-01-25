Новости
Сотрудники Пучежской ЦРБ попросили у Светланы Романчук еще одну «скорую»
Отделение скорой медицинской помощи Пучежской районной больницы планируется доукомплектовать автомобилем скорой помощи марки УАЗ. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Ивановской области.
В 2016 году для Пучежской ЦРБ за счет средств федерального бюджета была приобретена машина «скорой». «ГАЗель» класса В оснащена современным оборудованием, комфортна для перевозки пациентов, в том числе требующих экстренной специализированной помощи. На базе отделения также имеется автомобиль «ФиатДукато».
Сотрудники отделения обратились к директору департамента здравоохранения Светлане Романчук с просьбой рассмотреть возможность приобрести для больницы еще одну машину скорой помощи – марки УАЗ. По их словам, в муниципалитете достаточно много населенных пунктов, удаленных от райцентра, и в них требуются автомобили повышенной проходимости.
Светлана Романчук согласилась, что такой автомобиль району нужен. Она отметила, что численность населения в Пучежском районе – чуть более 10 тысяч человек, по нормативам для муниципалитета достаточно одной бригады скорой медицинской помощи. «Однако, учитывая, что район удаленный, что иногда приходится транспортировать пациентов в другие лечебные учреждения области, мы сохраняем здесь две бригады. Мы обязательно постараемся доукомплектовать отделение скорой помощи еще и автомобилем марки УАЗ», – сказала Светлана Романчук.Фото: департамент здравоохранения Ивановской области
- оцените новость:
-
(0)
- 686
- 3
Комментарии (3)
-
- vtldtlm b r25.01.2017 15:04Лучше бы попросили укомплектовать ЦРБ врачами- специалистами и сделали нормальную больницу с нормальными условиями для врачей и пациентов, а не отправлять всех подряд на лечение в Иваново.
-
- Вахтанг Камикадзе25.01.2017 15:13Для врачей объёму нетути - населения района всего 10 тыс. :) Опорник межрайонный делать надо, только весь вопрос где? :) Тот угол у нас и не газифицирован толком и сеть электрическая слабая. :) Дорожная тож, не сильно развита. :) Чего "буханку" и попросили - в грязь и чапыжи на Газельке новенькой никто не полезет, угробишь машину нафиг, за чей счёт ремонтировать прикажете? :) Про шоссейно-асфальтовый Фиат так вообще молчу. :)
-
- vtldtlm b r25.01.2017 16:17О том и речь, что опорник надо и условия для его создания есть и газ есть, но ... выгоды никакой, лучше лишний труп оформить.
Новость дня
-
(0)
- 642
-
(0)
- 1899
-
(0)
- 2080
-
(9)
- 4274
-
(8)
- 12048
-
(1)
- 3873
-
(3)
- 4010
-
(0)
- 3245
-
(0)
- 9666
-
(2)
- 9637