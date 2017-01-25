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Новости

25.01.2017 13:14

Сотрудники Пучежской ЦРБ попросили у Светланы Романчук еще одну «скорую»

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Отделение скорой медицинской помощи Пучежской районной больницы планируется доукомплектовать автомобилем скорой помощи марки УАЗ. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Ивановской области.

В 2016 году для Пучежской ЦРБ за счет средств федерального бюджета была приобретена машина «скорой». «ГАЗель» класса В оснащена современным оборудованием, комфортна для перевозки пациентов, в том числе требующих экстренной специализированной помощи. На базе отделения также имеется автомобиль «ФиатДукато».

Сотрудники отделения обратились к директору департамента здравоохранения Светлане Романчук с просьбой рассмотреть возможность приобрести для больницы еще одну машину скорой помощи – марки УАЗ. По их словам, в муниципалитете достаточно много населенных пунктов, удаленных от райцентра, и в них требуются автомобили повышенной проходимости.

Светлана Романчук согласилась, что такой автомобиль району нужен. Она отметила, что численность населения в Пучежском районе – чуть более 10 тысяч человек, по нормативам для муниципалитета достаточно одной бригады скорой медицинской помощи. «Однако, учитывая, что район удаленный, что иногда приходится транспортировать пациентов в другие лечебные учреждения области, мы сохраняем здесь две бригады. Мы обязательно постараемся доукомплектовать отделение скорой помощи еще и автомобилем марки УАЗ», – сказала Светлана Романчук.

Фото: департамент здравоохранения Ивановской области

ключевые слова: больница скорая помощь автомобиль Светлана Романчук
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									vtldtlm b r								
							
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  • 25.01.2017 15:04
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							Лучше бы попросили укомплектовать ЦРБ врачами- специалистами и сделали нормальную больницу с нормальными условиями для врачей и пациентов, а не отправлять всех подряд на лечение в Иваново.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 25.01.2017 15:13
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							Для врачей объёму нетути - населения района всего 10 тыс. :) Опорник межрайонный делать надо, только весь вопрос где? :) Тот угол у нас и не газифицирован толком и сеть электрическая слабая. :) Дорожная тож, не сильно развита. :) Чего "буханку" и попросили - в грязь и чапыжи на Газельке новенькой никто не полезет, угробишь машину нафиг, за чей счёт ремонтировать прикажете? :) Про шоссейно-асфальтовый Фиат так вообще молчу. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vtldtlm b r								
							
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  • 25.01.2017 16:17
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										+1
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							О том и речь, что опорник надо и условия для его создания есть и газ есть, но ... выгоды никакой, лучше лишний труп оформить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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