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сегодня, 14:00
В «Серебряном городе» пройдут бесплатные мастер-классы для детей
На правах рекламы
Информация для родителей. На бесплатные мастер-классы в ТРЦ «Серебряный город» приглашаются любознательные малыши. Преподаватели «СГ» научат их интересным и полезным вещам, помогут раскрыть таланты и смастерить прекрасные подарки для близких.
Занятия пройдут на 2-м уровне торгового центра, около магазина «Детский мир». Все необходимые материалы будут предоставлены «Серебряным городом». С маленьких участников мастер-классов - только желание творить и учиться новому.
Начало мероприятий - в 13:00.
28 января – Мастерим оберег «Ловец снов»
4 февраля – Расписываем пряники
11 февраля – Валентинки для любимых
18 февраля – Подарок папе своими руками«Приходите в творческую мастерскую «Серебряного города» и найдите для себя отличное хобби!» – призывают организаторы.
ключевые слова: дети мастер-класс подарки поделки
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