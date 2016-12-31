В «Серебряном городе» пройдут бесплатные мастер-классы для детей

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Информация для родителей. На бесплатные мастер-классы в ТРЦ «Серебряный город» приглашаются любознательные малыши. Преподаватели «СГ» научат их интересным и полезным вещам, помогут раскрыть таланты и смастерить прекрасные подарки для близких.

Занятия пройдут на 2-м уровне торгового центра, около магазина «Детский мир». Все необходимые материалы будут предоставлены «Серебряным городом». С маленьких участников мастер-классов - только желание творить и учиться новому.

Начало мероприятий - в 13:00.

28 января – Мастерим оберег «Ловец снов»

4 февраля – Расписываем пряники

11 февраля – Валентинки для любимых

18 февраля – Подарок папе своими руками

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» – призывают организаторы.