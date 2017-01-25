Ивановские сирийцы хотят гармонии с остальной областью





Сегодняшнее заседании совета при губернаторе Ивановской области по гармонизации межнациональных отношений было посвящено созданию ресурсного центра на базе Дома национальностей. Закончилась встреча неожиданно: в состав совета попросились ивановцы сирийского происхождения.

Мариф Даур, председатель ассоциации граждан России сирийского происхождения в регионе, заявил о желании войти в состав совета. По его словам, в области проживает 200-250 сирийцев, и он выражает их общее мнение. Губернатор Павел Коньков предложил написать заявление по принятой форме.

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