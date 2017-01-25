Житель Ивановской области украл чучела кабана и косули

И пытался из продать через интернет





Преступление было совершено в деревне Агафониха Верхнеландеховского района. Злоумышленник проник в дачный домик и похитил чучела диких животных - кабана и косули.

Впоследствии фигурант попытался продать похищенное на одной из торговых интернет-площадок, но в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками полиции.

Как нам сообщили в пресс-службе УМВД по ивановской области, подозреваемый в краже - 33-летний мужчина. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за убийство.

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