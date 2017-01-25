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25.01.2017 12:48
Житель Ивановской области украл чучела кабана и косули
И пытался из продать через интернет
Преступление было совершено в деревне Агафониха Верхнеландеховского района. Злоумышленник проник в дачный домик и похитил чучела диких животных - кабана и косули.
Впоследствии фигурант попытался продать похищенное на одной из торговых интернет-площадок, но в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан сотрудниками полиции.
Как нам сообщили в пресс-службе УМВД по ивановской области, подозреваемый в краже - 33-летний мужчина. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за убийство.
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Комментарии (1)
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- Грозди рябины25.01.2017 13:00Странно все-таки, почему так ценятся чучела мертвых животных?.. У меня вот нет абсолютно никакого желания ставить эту мертвечину у себя дома или на даче.. А некоторые ведь еще и из своих умерших питомцев чучела заказывают.. Так и до людей скоро дойдем.. Хотя один пример уже есть)))
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