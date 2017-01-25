В стене подсобки талицкой колонии нашли тайник с запрещенными предметами

Проводится проверка





Сотрудники УФСИН предотвратили очередную попытку доставки осужденным запрещенных предметов.

При проведении обыска в подсобном помещении, расположенном на прилегающей к талицкой колонии №6 режимной территории, у комнаты ожидания граждан, прибывших на свидания, в стенном проеме был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет. В нем находились 3 мобильных телефона и 8 сим-карт.

По факту попытки доставить осужденным запрещенные предметы проводится проверка. По ее результатам виновные лица будут привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба УФСИН по Ивановской области.

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