28-летний житель Шуи обкрадывал кассы магазинов в Иванове

Общая сумма причиненного им ущерба составила 35 тысяч рублей





В областном центре расследуются уголовные дела по трём фактам краж наличных из касс в торговых точках. Было установлено, что злоумышленник, находясь в продуктовых магазинах, в то время, пока продавец отвлекался и отходил от кассы к прилавкам с товарами, тайно похищал деньги. Общая сумма причиненного им ущерба составила 35 тысяч рублей.

Опросив персонал магазинов и изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили личность подозреваемого в серии преступлений и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался ранее судимый за грабеж 28-летний житель Шуи. Сейчас его проверяют на причастность и к другим преступлениям.

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