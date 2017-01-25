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Министр промышленности и торговли Дагестана посетил с визитом Ивановскую области
С целью укрепления партнерских связей между двумя регионами Ивановскую область посетила делегация Республики Дагестан во главе с министром промышленности и торговли РД Юсупом Умавовым. В ходе встречи, которая прошла в Ивановском Доме национальностей, гости обсудили с представителями органов власти и делового сообщества перспективы торгово-экономического сотрудничества.
«Стороны обменялись информацией об экономическом потенциале своих регионов, основных отраслях производства и видах продукции, которой могли бы заинтересовать друг друга, - говорится в сообщении пресс-служба ИДН. - В частности, Дагестан, являясь крупным производителей овощей и фруктов, может поставлять их на ивановский рынок. В свою очередь, наша область, как отметил президент региональной Торгово-промышленной палаты Леонид Иванов, продолжает оставаться центром текстильной отрасли России и готова предложить широкий ассортимент текстильной продукции, а также продукцию машиностроения – экскаваторы, автокраны и так далее».
Живой интерес участников встречи вызвало обсуждение возможностей Дагестана как перспективного туристического направления.
Фото: Ивановский Дом национальностей
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Комментарии (3)
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- Коренной Кохомчанин25.01.2017 13:38Вот теперь заживем! Даешь бартер горных баранов на ватные трусы с капюшоном)))
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- Вахтанг Камикадзе25.01.2017 14:33Т.е. "коренной житель Кохмы" как-то абсолютно не в курсе, что даги уже больше 20-ти лет всю овощную торговлю у нас держат? :) По-этому там порядок и чистота (насколько в этой специфической теме это возможно). :) И пытавшимся подмять эту тему айзерам кислород-то в 90-е перекрывали совместными усилиями. :) Зарекомендовали они себя тут уж очень хорошо. :) Так что нынешнему депутату и владельцу "Купца" пришлось долго доказывать, что он торговать умеет. :) Реабилитировать айзербаджанскую торговлю перед жителями. :)
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- ЙЯdЪ25.01.2017 14:31А что мешает торговать без подобных визитов? Я не то что бы против визитов, но... смысл то их в чем?
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