Министр промышленности и торговли Дагестана посетил с визитом Ивановскую области

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С целью укрепления партнерских связей между двумя регионами Ивановскую область посетила делегация Республики Дагестан во главе с министром промышленности и торговли РД Юсупом Умавовым. В ходе встречи, которая прошла в Ивановском Доме национальностей, гости обсудили с представителями органов власти и делового сообщества перспективы торгово-экономического сотрудничества.

«Стороны обменялись информацией об экономическом потенциале своих регионов, основных отраслях производства и видах продукции, которой могли бы заинтересовать друг друга, - говорится в сообщении пресс-служба ИДН. - В частности, Дагестан, являясь крупным производителей овощей и фруктов, может поставлять их на ивановский рынок. В свою очередь, наша область, как отметил президент региональной Торгово-промышленной палаты Леонид Иванов, продолжает оставаться центром текстильной отрасли России и готова предложить широкий ассортимент текстильной продукции, а также продукцию машиностроения – экскаваторы, автокраны и так далее».

Живой интерес участников встречи вызвало обсуждение возможностей Дагестана как перспективного туристического направления.

Фото: Ивановский Дом национальностей

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