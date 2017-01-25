В Иванове молодой человек угнал машину и пытался сдать ее в пункт приема металлов

Злоумышленник задержан полицией





В областном центре сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже автомобиля. Из обстоятельств произошедшего известно, что злоумышленник во дворе дома на Кохомском шоссе приметил «ВАЗ-21093», который долгое время не эксплуатировался. Молодой человек позвал на помощь своего приятеля, и они вместе отогнали транспортное средство в пункт приема черных и цветных металлов. Друга своего автовор обманул, уверив, что эту машину он купил.

В настоящее время, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, 26-летний задержанный в содеянном признался и написал явку с повинной. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу. Известно, что ранее молодой человек был судим за кражи.

поделиться ссылкой:

