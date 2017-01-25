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В Иванове молодой человек угнал машину и пытался сдать ее в пункт приема металлов
Злоумышленник задержан полицией
В областном центре сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже автомобиля. Из обстоятельств произошедшего известно, что злоумышленник во дворе дома на Кохомском шоссе приметил «ВАЗ-21093», который долгое время не эксплуатировался. Молодой человек позвал на помощь своего приятеля, и они вместе отогнали транспортное средство в пункт приема черных и цветных металлов. Друга своего автовор обманул, уверив, что эту машину он купил.
В настоящее время, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, 26-летний задержанный в содеянном признался и написал явку с повинной. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу. Известно, что ранее молодой человек был судим за кражи.
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Комментарии (1)
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- дедАндрюша25.01.2017 12:29"Законный владелец" скорее всего будет не рад, что ему вернули выброшенную рухлядь. Его самого штрафовать надо: сколько брошенных машин гниет во дворах!..
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