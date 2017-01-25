В Родниковском районе полиция задержала «черных лесорубов»

К приезду правоохранителей злоумышленники успели спилить 18 сосен





В полицию поступила информация, что вблизи деревни Малые Ломы Родниковского района двое мужчин занимаются незаконной лесозаготовкой. Прибывшие на место происшествия оперативники с поличным задержали жителей Родников 26 и 43 лет. К приезду полицейских «черные лесорубы» успели спилить 18 сосен. Сумма ущерба, причиненная лесному хозяйству, устанавливается.

В настоящее время подозреваемые в содеянном преступлении признались и написали явки с повинной. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

поделиться ссылкой:

