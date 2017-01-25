В Ивановской области девушка из-за сожителя избила свою мать

По факту нанесения побоев проводится проверка





В полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов поселка Новое Горяново Тейковского района происходит семейный скандал. Прибывшие на место происшествие оперативники установили, что между 20-летней девушкой и ее матерью произошел конфликт. Во время ссоры дочь избила 41-летнюю родственницу, нанося ей удары руками и ногами по лицу.

Выяснилось, что скандал между ними возник из-за того, что мать девушки во время разговора о конфликтах в семейной жизни молодых встала на сторону сожителя дочери.

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В настоящее время по факту нанесения побоев проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.