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Новости

25.01.2017 11:16

В Ивановской области бывшую котельную превратили в сыроварню

В производство вложили уже порядка 5 млн рублей - ФОТО


В Комсомольском районе завершается строительство сыроварни. Как сообщает пресс-служба районной администрации, в новое производство уже вложено порядка 5 миллионов рублей. Под здание сыроварни была полностью реконструирована бывшая котельная.

Предприятие будет выпускать такую продукцию, как молоко пастеризованное, творог, сметану, сливочное масло, сыр «Адыгейский», в перспективе – изготовление твердых сыров.

«Самое главное достоинство выпускаемой продукции - это ее натуральность. В изготовлении как сыров, так и другой продукции не будет применяться никаких консервантов и стабилизаторов», - рассказали в администрации района.

Сейчас строительство объекта находится на финишной стадии: на сыроварне заканчиваются последние работы и наладка оборудования. Торжественный запуск производства запланирован на I квартал 2017 года.

Фото: пресс-служба администрации Комсомольского района

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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Ивановский Маг								
							
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  • 25.01.2017 12:07
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										+1
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							чувствуется цены будут выше, чем у остальных								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Orbit								
							
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  • 25.01.2017 12:48
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										+1
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							Главное, чтобы продукты действительно были натуральными и цену задрали не сильно. А то ведь сегодня читаешь состав сыра - и брать не хочется, столько Е-добавок.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 25.01.2017 13:14
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										+1
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							Простите, а где вы сыр берёте? :) Я имею в виду СЫР, а не те резинотехнические изделия, которые называют сыром пациенты психиатра, по недосмотру санитаров как обычно. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ник2шум								
							
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  • 25.01.2017 18:53
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										0
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							Да уж, о натуральности сыров говорить нельзя. Купил недавно сыр у постоянной торговки на рынке. За триста с чем-то рублей. Якобы "гауда". И что? Возмущению нет предела: самая что ни на есть брынза! Соли - хоть выпаривай, сыр влажный. Ужас какой-то. Жду следующего визита на рынок, чтобы высказать всё, что думаю.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Коренной  Кохомчанин								
							
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  • 25.01.2017 13:40
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							Опять не так? Тебе бы бесплатно, да? Не хочешь, не покупай, никто тебя не заставляет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Стас Карпов								
							
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  • 25.01.2017 19:09
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    • 
										+1
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							администрация района хвастается частной сыроварней. сами не вложили ни копейки. опять одна показуха, а предпринимателю, рискнувшему вложить в производство продуктов удачи в бизнесе!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • вчера, 10:44
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    • 
										0
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							полностью согласен!!! судя по помещению и оборудованию, это все равно что , если мой сосед купит самогонный аппарат, а администрация отчитается об открытии спиртзавода...)))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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					Заместитель председателя правительства Ивановской области сложил полномочия				

				

	    			
    
	    				
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	       		Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове
				
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				Прокуратура усмотрела признаки коррупции в установке рекламных громкоговорителей в Иванове 
								

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	       		ООО «Ланкастер» ликвидируется
				
23.12.2016 11:13

				

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