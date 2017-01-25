В Ивановской области бывшую котельную превратили в сыроварню

В производство вложили уже порядка 5 млн рублей - ФОТО





В Комсомольском районе завершается строительство сыроварни. Как сообщает пресс-служба районной администрации, в новое производство уже вложено порядка 5 миллионов рублей. Под здание сыроварни была полностью реконструирована бывшая котельная.

Предприятие будет выпускать такую продукцию, как молоко пастеризованное, творог, сметану, сливочное масло, сыр «Адыгейский», в перспективе – изготовление твердых сыров.

«Самое главное достоинство выпускаемой продукции - это ее натуральность. В изготовлении как сыров, так и другой продукции не будет применяться никаких консервантов и стабилизаторов», - рассказали в администрации района.

Сейчас строительство объекта находится на финишной стадии: на сыроварне заканчиваются последние работы и наладка оборудования. Торжественный запуск производства запланирован на I квартал 2017 года.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(2)

2693

Фото: пресс-служба администрации Комсомольского района