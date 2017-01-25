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В Ивановской области бывшую котельную превратили в сыроварню
В производство вложили уже порядка 5 млн рублей - ФОТО
В Комсомольском районе завершается строительство сыроварни. Как сообщает пресс-служба районной администрации, в новое производство уже вложено порядка 5 миллионов рублей. Под здание сыроварни была полностью реконструирована бывшая котельная.
Предприятие будет выпускать такую продукцию, как молоко пастеризованное, творог, сметану, сливочное масло, сыр «Адыгейский», в перспективе – изготовление твердых сыров.
«Самое главное достоинство выпускаемой продукции - это ее натуральность. В изготовлении как сыров, так и другой продукции не будет применяться никаких консервантов и стабилизаторов», - рассказали в администрации района.
Сейчас строительство объекта находится на финишной стадии: на сыроварне заканчиваются последние работы и наладка оборудования. Торжественный запуск производства запланирован на I квартал 2017 года.Фото: пресс-служба администрации Комсомольского района
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Комментарии (7)
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- Ивановский Маг25.01.2017 12:07чувствуется цены будут выше, чем у остальных
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- Orbit25.01.2017 12:48Главное, чтобы продукты действительно были натуральными и цену задрали не сильно. А то ведь сегодня читаешь состав сыра - и брать не хочется, столько Е-добавок.
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- Вахтанг Камикадзе25.01.2017 13:14Простите, а где вы сыр берёте? :) Я имею в виду СЫР, а не те резинотехнические изделия, которые называют сыром пациенты психиатра, по недосмотру санитаров как обычно. :)
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- ник2шум25.01.2017 18:53Да уж, о натуральности сыров говорить нельзя. Купил недавно сыр у постоянной торговки на рынке. За триста с чем-то рублей. Якобы "гауда". И что? Возмущению нет предела: самая что ни на есть брынза! Соли - хоть выпаривай, сыр влажный. Ужас какой-то. Жду следующего визита на рынок, чтобы высказать всё, что думаю.
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- Коренной Кохомчанин25.01.2017 13:40Опять не так? Тебе бы бесплатно, да? Не хочешь, не покупай, никто тебя не заставляет.
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- Стас Карпов25.01.2017 19:09администрация района хвастается частной сыроварней. сами не вложили ни копейки. опять одна показуха, а предпринимателю, рискнувшему вложить в производство продуктов удачи в бизнесе!
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- Васька Непутевыйвчера, 10:44полностью согласен!!! судя по помещению и оборудованию, это все равно что , если мой сосед купит самогонный аппарат, а администрация отчитается об открытии спиртзавода...)))))))
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