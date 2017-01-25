Утвержден новый состав Общественного совета при УМВД по Ивановской области

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Состоялось первое заседание Общественного совета при УМВД России по Ивановской области.

В начале заседания был оглашен список членов Общественного совета, которые будут работать в его составе ближайшие 3 года. Председателем ОС при УМВД избран Владимир Кашаев - директор областной научной библиотеки, заслуженный работник культуры.

Члены Общественного совета обсудили и утвердили план работы на текущий год. «В соответствии с документом в течение 2017 года будут реализовываться имиджевые, социальные и профилактические проекты, затрагивающие сферу охраны правопорядка. Запланированы встречи с членами Общественных советов территориальных органов внутренних дел, входящих в структуру управления, будет проведено семинарское занятие с журналистами, пишущими на правоохранительную тематику», - говорится в сообщении пресс-служба регионального УМВД.

Также продолжит свою работу общественная приёмная, где будут рассматриваться обращения граждан, адресованные членам Общественного совета.

С полным списком членов Общественного совета при УМВД по Ивановской области можно ознакомиться на сайте УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД

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