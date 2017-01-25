В Иванове пассажирка выпала из автобуса, ехавшего с открытыми дверями

С травмами головы пострадавшую доставили в больницу





ДТП случилось 24 января около 14.45 на площади Пушкина. 54-летний водитель автобуса «ПАЗ» начал движение от остановки с открытыми дверями. В этот момент одна из пассажирок - 69-летняя бабушка, стоя в салоне, потеряла равновесие и выпала из автобуса на проезжую часть.

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С травмами головы пострадавшую доставили в 7-ю городскую больницу. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель автобуса был трезв.