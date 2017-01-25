Ивановец в маске Пиноккио и с игрушечным пистолем совершил налет на магазин

Злоумышленник задержан





В Иванове сотрудниками полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении. Вооруженные предметом, похожим на пистолет, налетчик ворвался в торговый павильон, расположенный на улице Красных Зорь областного центра. При этом злоумышленник был в маске Пиноккио. Пригрозив продавцу расправой, преступник потребовал отдать ему выручку. Однако женщина сумела своевременно нажать тревожную кнопку, и на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции.

К приезду полицейских злоумышленник с места преступления скрылся. Но оперативникам удалось быстро установить личность подозреваемого и задержать его.

«Как выяснилось, при совершении преступления налётчик использовал пластмассовый пистолет и маску Пиноккио. Это игрушки его сына», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

По факту разбойного возбуждено уголовное дело.

Подробнее об этом смотрите в 20.00 в программе «По горячим следам» на телеканале «БАРС».

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