Автобус с рабочими из Ивановской области врезался в грузовик: девять пострадавших





Об автоаварии сообщает РБК. По данным телеканала, в Дмитровском районе Подмосковья пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали 9 человек.

В автобусе находились 25 человек – рабочие, которые ехали из Ивановской области. На трассе легковушка, обгоняя грузовой автомобиль, задела его и вылетела в кювет. Автобус ехал сзади, и из-за непогоды его водитель не успел вовремя среагировать на возникшую ситуацию и врезался в грузовик.

Пострадавшие пассажиры автобуса получили ушибы и переломы. Тяжелых травм нет. Всех их доставили в Дмитровскую городскую больницу.

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