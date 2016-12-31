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В Ивановской области попавший под машину ребенок сам ушел с места ДТП, несмотря на травму
Полиция разбирается в обстоятельствах дорожного происшествия
Сегодня вечером на улице Владимирской в Кохме произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Автомобиль Кia Picanto сбил 10-летнего мальчика. Информацию о произошедшем сотрудники полиции получили от водителя иномарки. Наряд ДПС выяснил, что попавший под машину мальчик серьезных травм не получил и до прибытия полиции просто-напросто с места ДТП ушел.
Водитель Кia рассказал полицейским об обстоятельствах ДТП. По его словам, группа подростков играла возле дороги, и один из них случайно оказался на проезжей части, после чего был сбит машиной.
Личность пострадавшего ребенка быстро установили. Его родители, узнав о случившемся, обратились в медицинское учреждение. Как выяснилось, ребенок получил сотрясение мозга.
Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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