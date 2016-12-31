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ПОСЛУШАЙТЕ! О микрозаймах народа от безысходности и исчезновении миллионных долгов депутатов и чиновников
Спрыгнул с 11-го этажа. Мужчина - 39 лет. Официально причины не озвучены, но явно не от хорошей жизни.
Проблемы со здоровьем или с деньгами, а чаще всё вместе - вот что толкает людей в бездну отчаяния. Особенно актуальная тема в последние несколько лет - долги и давление коллекторов на должников. Доступность кредитов, вот этих микрозаймов, которые на каждом шагу - просто поражает. Люди берут деньги под 2-5-10 процентов в день, попадают в кабалу. Взял, например, 20 тысяч под 5 процентов - через месяц должен вернуть 30 тысяч. А теперь еще придумали отбирать жилье у должника, даже если это единственная квартира.
Но есть у нас в регионе знаменитые должники - бизнесмены, депутаты, чиновники, - чьи многомиллионные и миллиардные долги просто не укладываются в голове. Как и тот факт, что они преспокойно живут, не теряя ни движимого, ни недвижимого имущества.101-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.
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Для богачей "честных" бизнесменов? Им до лампочки, что о них кто-то говорит и думает, у них нет ни капли совести.
Вы такими сюжетами только провоцируете людей, как поп гапон.