ПОСЛУШАЙТЕ! О микрозаймах народа от безысходности и исчезновении миллионных долгов депутатов и чиновников

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Спрыгнул с 11-го этажа. Мужчина - 39 лет. Официально причины не озвучены, но явно не от хорошей жизни.

Проблемы со здоровьем или с деньгами, а чаще всё вместе - вот что толкает людей в бездну отчаяния. Особенно актуальная тема в последние несколько лет - долги и давление коллекторов на должников. Доступность кредитов, вот этих микрозаймов, которые на каждом шагу - просто поражает. Люди берут деньги под 2-5-10 процентов в день, попадают в кабалу. Взял, например, 20 тысяч под 5 процентов - через месяц должен вернуть 30 тысяч. А теперь еще придумали отбирать жилье у должника, даже если это единственная квартира.

Но есть у нас в регионе знаменитые должники - бизнесмены, депутаты, чиновники, - чьи многомиллионные и миллиардные долги просто не укладываются в голове. Как и тот факт, что они преспокойно живут, не теряя ни движимого, ни недвижимого имущества.

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