В этом году День г. Иваново хотят связать с юбилеем «Золотого кольца России»





На сегодняшнем заседании члены Общественного Совета областного центра высказали ряд предложений по организации мероприятий Дня города в 2017 году. Как сообщил председатель городского комитета по культуре Сергей Фролов, в этом году празднование дня рождения Иванова предлагается связать с темой 50-летия туристического маршрута «Золотое кольцо России». «Основой праздника должен стать форум-фестиваль с участием представителей всех городов, входящих в знаменитый маршрут, а также городов-побратимов», - говорится в сообщении ивановской мэрии.

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