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вчера, 19:02
В этом году День г. Иваново хотят связать с юбилеем «Золотого кольца России»
На сегодняшнем заседании члены Общественного Совета областного центра высказали ряд предложений по организации мероприятий Дня города в 2017 году. Как сообщил председатель городского комитета по культуре Сергей Фролов, в этом году празднование дня рождения Иванова предлагается связать с темой 50-летия туристического маршрута «Золотое кольцо России». «Основой праздника должен стать форум-фестиваль с участием представителей всех городов, входящих в знаменитый маршрут, а также городов-побратимов», - говорится в сообщении ивановской мэрии.
ключевые слова: Иваново День города Золотое кольцо России
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Комментарии (1)
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- zolton959@rambler.ruвчера, 21:55день города, это же день рождения нашего города. Есть исторический документ, его образования. А у вас когда хотите тогда и отмечаете, И также Гербы в администрации они одни в для всех какая то прялка, Это что ни истории города ни гордости за него, нет единства. Так и город нам отвечает. не стабильность, отпугивая все и вся
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